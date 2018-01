Main-Kinzig-Kreis - Ein Beamter der Autobahnpolizei Langenselbold ist am Mittwoch gegen 11.45 Uhr bei der Absicherung einer Unfallstelle auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Altenstadt und Hammersbach verletzt worden.

Der Beamte konnte einem ins Schleudern geratenem Mercedes, an dessen Lenkrad ein 80-Jähriger saß, nur noch mit einem Sprung über die Leitplanke entkommen. Der 54-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt werden. Der Fahrer der C-Klasse war auf der nassen Fahrbahn offenbar zu schnell unterwegs. Die Autobahnpolizei Langenselbold bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06183/91155-0. (did)

