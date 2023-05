Mann fuchtelt in Hanau mit Sturmgewehr-Attrappe herum – Festnahme

Von: Caspar Felix Hoffmann

Mit einem Damenfahrrad und einem Gewehr fährt ein 22-Jähriger durch Hanau. Als er auf zwei Frauen zielt, löst er einen Großeinsatz der Polizei aus.

Hanau – Großeinsatz der Polizei am Montag (15. Mai) in der Innenstadt von Hanau im Main-Kinzig-Kreis: Zahlreiche Polizisten haben nach einem Mann gefahndet, der mit einem Gewehr auf zwei 32 und 43 Jahre alte Frauen gezielt haben soll. Das teilte die Polizei am Dienstag (16. Mai) mit. Die Frauen saßen nach Polizeiangaben vor einem Café am Freiheitsplatz. Polizisten fanden schließlich sowohl den 22-Jährigen als auch das Gewehr.

Nach Angaben der Polizei hatten die beiden Frauen gegen 10.20 Uhr die Beamten alarmiert, nachdem ein Mann auf einem Damenfahrrad an ihnen vorbeigefahren war und mit einem Gewehr auf sie gezielt hatte. Nachdem er eine Bewegung in Form eines Schusses – einen Rückstoß – angedeutet habe, sei er weitergefahren.

Eine Spielzeugpistole für Kinder (unten) und eine Maschinenpistole für die Polizei (oben). © Polizei Waiblingen/Archivbild

Großeinsatz in Hanau: 22-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis in psychiatrische Klinik gebracht

Die Polizei sei zunächst von einer scharfen Waffe und einer akuten Gefahrenlage ausgegangen. Daher sei laut Polizei „sofort eine Großfahndung“ eingeleitet worden. Nach Auswertung von Bildern aus Überwachungskameras sei der Mann „kurze Zeit später“ in der Nähe des St. Vincenz-Krankenhauses vorläufig festgenommen worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass es sich um eine Attrappe eines Sturmgewehrs aus Kunststoff gehandelt habe.

Der 22-Jährige aus Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis) sei anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Strafrechtlich muss er sich wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Auch ein fingierter Angriff auf eine Moschee in Hanau hat kürzlich einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. (cas)