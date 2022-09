Mann aus Hanau spurlos verschwunden: Polizei schließt Aufenthalt in Frankfurt nicht aus

Von: Erik Scharf

Ein Mann aus Hanau verlässt seine Wohnung und kehrt nicht zurück. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Eine Spur führt nach Frankfurt.

Hanau/Frankfurt – Wo ist Halil Bayat aus Hanau? Der Mann gilt derzeit als vermisst. Das teilte die Polizei am Freitag (23. September) mit und bittet bei der Suche nach ihm um Hinweise aus der Bevölkerung.

Das letzte Lebenszeichen des Vermissten aus Hanau gab es am vergangenen Samstag (17. September). Er verließ die Wohnung in der Ronneburgstraße und kehrte seither nicht dorthin zurück. Den Ermittlern zufolge könnte sich der Vermisste auch in Frankfurt aufhalten.

Ein Mann aus Hanau gilt derzeit als vermisst. © Polizei Südosthessen/Gentsch/dpa

Vermisst: Polizei veröffentlicht Beschreibung von Mann aus Hanau

Die Polizei beschreibt den Mann aus Hanau folgendermaßen:

etwa 1,78 Meter groß

wiegt circa 85 Kilogramm

dunkle, kurze Haare

frische Narbe links an der Lippe

bekleidet mit ockergelber Kappe, blauem Shirt, Jeans und einer cremefarbenen Jacke

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist der Mann auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181/100-123 entgegen. (esa)

