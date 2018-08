Mehr Gäste in Stadt und Kreis

Hanau/Main-Kinzig-Kreis - Die Hotels in Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis verzeichnen mehr Gäste und Übernachtungen. Der Spessart wird als Urlaubsregion beliebter.

Die Übernachtungszahlen der gewerblichen Betriebe ab 10 Betten im Main-Kinzig-Kreis sind im ersten Halbjahr des Jahres 2018 von Januar bis Ende Juni um 4 Prozent auf 702.296 gestiegen, die Anzahl der Gäste legte sogar um 4,2 Prozent auf 189.094 zu, berichtet der Geschäftsführer der Spessart Tourismus und Marketing GmbH, Bernhard Mosbacher.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist mit 3,7 Tagen konstant geblieben. Mit 39.537 verzeichnete Hanau die meisten Gäste. Gleichzeitig freut sich die Brüder- Grimm-Stadt über ein deutliches Plus bei den Übernachtungen von 13,4 Prozent auf 85.698, die Aufenthaltsdauer hat sich von 2,3 auf 2,5 Tagen verlängert. Noch deutlicher im Plus bei den Übernachtungen sind die nördlichsten Spessartgemeinden: Schlüchtern mit 32,9 Prozent (14 597) sowie Sinntal mit 21,8 Prozent (7 098).

Spitzenreiter bei den Übernachtungen sind wieder die Kurstädte, in Bad Orb wurden 221.590 (plus 2,8 Prozent) gezählt, die Zahl der Gäste wuchs um 2 Prozent auf 34 .028. Auch in Bad Soden Salmünster stieg die Gästeanzahl auf 23.138 (plus 2,8 Prozent), die Anzahl der Übernachtungen stieg um 1,4 Prozent auf 177 .649.

Gestiegen ist auch die Auslastung der Hotelzimmer in größeren Betrieben ab 25 Betten – von 51,1 Prozent auf 53,4 Prozent. „Diese Zahl ist betriebswirtschaftlich sinnvoller als die Zahl der Übernachtungen“ so Mosbacher.

Auch innerhalb der hessischen Regionen steht der Main-Kinzig-Kreis gut da. Insgesamt ist die Zahl der Übernachtungen in Hessen um 3,1 Prozent auf 3,3 Millionen gewachsen. Die Zahl der Gäste hat sich um 2,4 Prozent auf 1,4 Millionen erhöht. Spitzenreiter sind wie in den letzten Jahren traditionell die Städte. Innerhalb der Kreise belegt der Main-Kinzig-Kreis sogar einen Spitzenplatz, nur der Kreis Groß-Gerau verzeichnet noch ein höheres Wachstum. Viele Destinationen haben sogar mit Rückgängen zu kämpfen wie der Kreis Fulda, der Hochtaunuskreis oder der traditionell starke Werra-Meißner-Kreis in Nordhessen.

„Dies freut mich sehr, das belegt die gute Arbeit der Gastbetriebe und Tourist-Infos vor Ort und ist eine Bestätigung für unseren Weg des modernen, insbesondere auf digitale Kanäle fokussierten Marketings,“ freut sich Bernhard Mosbacher.

„Diese Entwicklung zeigt, dass sich die Region touristisch auf einem guten Weg befindet und wir vor zwei Jahren mit der Gründung der Spessart Tourismus und Marketing GmbH die Weichen in die Richtung gestellt haben“ sagt die Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler. (ses)