Steinheimer Rondo kurz vor Eröffnung

Noch wird am und im Rondo eifrig gewerkelt. Doch bis zur Eröffnung in der nächsten Woche dürften die Arbeiten abgeschlossen sein.

Steinheim - Mit zünftigem Volksfest, großem Feuerwerk und allerlei Aktionen soll es eingeweiht werden: das neue Steinheimer Nahversorgungszentrum „Rondo“ an der Otto-Hahn-Straße. Am Mittwoch, 17. Mai, ist es soweit. Von Dirk Iding

Dann öffnen die im Rondo angesiedelten 15 Geschäfte und Gastronomiebetriebe ihre Pforten. Bei der hektischen Betriebsamkeit, die zur Zeit noch auf der Baustelle des neuen Steinheimer Einkaufszentrums herrscht, mag man es sich kaum vorstellen, dass hier bereits in einer Woche die ersten Kundinnen und Kunden erwartet werden. Auf dem mehr als 12 000 Quadratmeter großen ehemaligen Möbel-Erbe-Gelände, das jahrelang brach lag und dessen mehr und mehr verfallende Möbelhaus-Ruine zu einem echten Schandfleck wurde, ist ein architektonisch durchaus ungewöhnliches und attraktives Nahversorgungszentrum entstanden.

Lesen Sie dazu auch: Endspurt auf dem Rondo-Areal Künftiges Einkaufszentrum aus der Vogelperspektive Um einen kleinen See, in dessen Mitte eine bis zu zwölf Meter hohe Fontäne sprudeln soll, gruppieren sich die 15 Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiebetriebe. Größter Einzelmieter ist die Rewe Group, die hier ein neues Rewe-Center eröffnen wird und dafür seinen bisherigen Standort an der Pfaffenbrunnenstraße (ehemalige toom-Markt) aufgibt. Dieses Grundstück soll zur Wohnbebauung genutzt werden.

„Mit der bevorstehenden Eröffnung des Rondo haben wir zwei wichtige Ziele erreicht“, betonte Oberbürgermeister Claus Kaminsky. Zum einen biete das neue Nahversorgungszentrum den Steinheimern und Bürgern aus umliegenden Gemeinden alles für den täglichen Einkauf. Zum anderen habe man mit der markanten Gestaltung des Neubaus einen „wirklich attraktiven und repräsentativen neuen Stadteingang“ erhalten.

+ Das ellipsenförmige Dach ist das architektonische Markenzeichen des Steinheimer „Rondo“. Am 17. Mai eröffnet das neue Nahversorgungszentrum, tags zuvor gibt es eine große Eröffnungsparty mit Musik und Feuerwerk. - Fotos: Hackendahl © Hackendahl Rund 30 Millionen Euro wurden nach Angaben von Mohamed Younis, Geschäftsführer des Bauherrn Schoofs Immobilien GmbH, an der Otto-Hahn-Straße in das neue Nahversorgungszentrum investiert. „Das neue Gebäude-Ensemble ist kein reiner Zweckbau“, meint Younis. Vielmehr sorge die „unverwechselbare, nahezu organische Architektur“ des Rondo für „eine enorme Aufwertung des Stadtbildes“. Planung und Ausführung lagen in der Verantwortung der Wuppertaler Ratheke Architekten BDA.

Aus der Vogelperspektive ist die Struktur des Zentrums am besten zu erkennen. Rund um den zentralen See und die rund 500 kostenlosen Parkplätze sind unter dem elliptisch geformten Dach mehr als 9000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche entstanden. Neben dem Rewe-Center werden dort unter anderem Aldi, eine dm-Drogerie, eine easy-Apotheke, ein Action-Discountmarkt, zwei Schuhläden (AMG und Deichmann), ein Friseursalon, die Sparkasse Hanau mit einer Selbstbedienungsfiliale und diverse Gastronomiengebote untergebracht, darunter eine Sportsbar und ein „Seecafé“.

Am Eröffnungstag, dem 17. Mai, ist das Rondo von 7 bis 22 Uhr geöffnet, die Rondo-Sportsbar sogar bis 24 Uhr. Bis 20. Mai überraschen die Rondo-Geschäfte ihre Kunden mit besonderen Eröffnungsangeboten und Aktionen, auch ein großes Kinderprogramm ist geplant.

Bereits am Vortag der Eröffnung, am Dienstag, 16. Mai, ist ab 16 Uhr eine große öffentliche Einweihungsfeier mit Schlüsselübergabe an die Mieter und an den Hanauer Oberbürgermeister vorgesehen. Anschließend wird zum Volksfest mit zünftiger Musik, Speisen und Getränken zu kleinen Preisen und einem großen Abschlussfeuerwerk gegen 22.30 Uhr eingeladen. Während der Eröffnungsfeier sind die Geschäfte allerdings geschlossen. Sie können erst ab dem 17. Mai besucht werden.

Erst in einigen Wochen erfolgt die Eröffnung des zum Rondo-Projekt gehörenden Chinarestaurants mit rund 500 Plätzen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort wird auch eine Avia-Tankstelle eröffnet.