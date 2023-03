„Menschenmalerin“ gibt Galerie in Hanau auf

Gibt ihre Galerie in Steinheim auf, malt aber weiter: Marianne Götting. © HOLger Hackendahl

„Schade, dass es das bald nicht mehr geben wird, die ,Gud Stubb der Kunst’ in Steinheim“, bedauert Kunsthistorikerin Eugenie Börner die Schließung der Galerie am Kardinal-Volk-Platz im Hanauer Stadtteil. Nun hört sie aus Altersgründen auf

Hanau - Seit Mitte 2019 betreibt Marianne Götting im ehemaligen Blumenhaus am Obertor eine Galerie für zeitgenössische Kunst. Die 80-jährige gebürtige Hainstädterin erfüllte sich damit einen Lebenstraum und gab auch einigen Gastausstellern Gelegenheit, ihre Werke zu präsentieren. „Aus Altersgründen gebe ich nun die Galerie auf, es ist mir zu viel geworden“, sagt Götting. Sie selbst hat im Rahmen ihres künstlerischen Schaffens unzählige Unikate von Menschen und Landschaften gemalt. Aktuell haben es ihr Menschen in sportlicher Bewegung angetan. Für ihre in verschiedenen Techniken zu Leinwand gebrachten Aquarelle und Acryl-Bilder nutzt die Malerin vorzugsweise die Wachsmaltechnik.

Marianne Götting sieht sich selbst als „Menschenmalerin“, was ihre ausdrucksstarken Portraits und Doppelportraits unterstreichen. „Meine Galerie war ein beliebter Treffpunkt für kunstinteressierte Menschen. Und auch für einige meiner Nachbarn“, sagt Götting. Und: „Trotz Galerieaufgabe male ich weiter“, bekräftigt die seit ihrem 75. Lebensjahr in Steinheim wohnende Künstlerin.

An diesem Samstag und Sonntag (18. und 19. März) findet jeweils von 14 bis 18 Uhr in der Galerie ein Ausverkauf statt. Neben klein- und großformatigen Gemälden werden Geschirr, Gläser und Kleinmöbel abgegeben.

(Von Holger Hackendahl)