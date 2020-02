Gedenkfeier für die letzten beiden Anschlagsopfer von Hanau

Gestern sind mit Said Nesar Hashimi und Hamza Kurtovic die letzten beiden Opfer des mutmaßlich rassistischen Anschlags vom 19. Februar auf dem Hanauer Hauptfriedhof beigesetzt worden. 3000 Menschen versammelten sich, um gemeinsam zu trauern.

Hanau - Das letzte Foto, das Said Nesar Hashemi auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte, stammt vom 4. Dezember. Es zeigt einen jungen Mann mit dunklem Bart, der in die Kamera lächelt. Bis gestern sind mehr als 600 Kommentare unter dem Bild erschienen – von Menschen, die ihre Anteilnahme und Fassungslosigkeit zum Ausdruck bringen. Said Nesar Hashemi wurde nur 21 Jahre alt. Am Abend des 19. Februar starb er durch die Kugeln des Attentäters von Hanau, genau wie Hamza Kurtovic (22) und acht weitere Menschen.

Gestern sind mit Said Nesar Hashimi und Hamza Kurtovic die letzten beiden Opfer des mutmaßlich rassistischen Anschlags vom 19. Februar auf dem Hanauer Hauptfriedhof beigesetzt worden. Zuvor hatten Familie, Angehörige und Freunde bei einem öffentlichen Totengebet auf dem Marktplatz von den beiden jungen Männern Abschied genommen. Anschließend setzte sich der Trauerzug Richtung Friedhof in Bewegung. Nach Angaben der Polizei versammelten sich auf dem Marktplatz etwa 3000 Menschen, um der Gedenkfeier beizuwohnen.

Hanau: Letzten beiden Opfer Said Nesar Hashimi und Hamza Kurtovic beigesetzt

Oberbürgermeister Claus Kaminsky sprach den Familien im Namen der Stadtgesellschaft sein Beileid aus und zeichnete den kurzen Lebensweg der beiden „Hanauer Jungs“ nach, die hier geboren wurden und aufgewachsen sind. Said Nesar Hashemi besuchte die Otto-Hahn-Schule, absolvierte danach eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer bei Dunlop. Eine Weiterbildung zum Staatlich geprüften Techniker an der Ludwig-Geißler-Schule wollte er im nächsten Jahr abschließen.

Als freundlich und hilfsbereit, immer mit einem Lächeln im Gesicht sei ihm Said Nesar beschrieben worden, so der OB. Seine Verbundenheit zu seiner Heimatstadt habe der junge Mann auf seinem Autokennzeichen zum Ausdruck gebracht: Mit den Zahlen 454, den letzten drei Ziffern der Kesselstädter Postleitzahl. Als weltoffener Mensch habe er viele Reisepläne gehabt, habe gerne mit seinen Freunden neue Orte erkundet.

Sein älterer Bruder, 23, ist ebenfalls Opfer des Anschlags geworden; er überlebte schwer verletzt.

Der 22-jährige Hamza Kurtovic wurde am Heumarkt erschossen. An der Bar „Midnight“, wo Hamza starb, klebt noch ein Polizeisiegel an der Tür. An den Scheiben hängen Zettel mit den Namen der Opfer.

Gedenkfeier in Hanau: Imam spricht sich für Zusammenhalt aus

Im vergangenen Sommer hatte der junge Mann seine Berufsausbildung als Fachlagerist abgeschlossen. Erst vor drei Wochen hatte er an seinem neuen Arbeitsplatz angefangen und sei dort „überglücklich“ gewesen, erzählt der Oberbürgermeister der Trauergemeinde. „Seinen Eltern erzählte er, dass er bis zu seiner Rente dort arbeiten möchte.“

Als immer gut gelaunt, als verantwortungsvoll und hilfsbereit wurde Hamza Kurtovic beschrieben. Für seine Familie und seine Freunde sei er zu jeder Uhrzeit erreichbar gewesen. Einmal habe er einem Nachbarn sein Auto geliehen, obwohl er es eigentlich selbst gebraucht hätte. Schon mit seinem ersten Azubigehalt habe er für Menschen in Not gespendet.

Kaminsky schloss mit einem Zitat Albert Schweitzers: „Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen.“

Bevor er das muslimische Totengebet sprach, richtete Imam Macit Bozkurt deutliche Worte an die Menschen auf dem Marktplatz. „Unsere Brüder wurden Opfer von Hass auf Menschen mit Migrationshintergrund, von Hass auf den Islam, von Hass auf andere.“ Aber, so betonte Bozkurt: „Wir Hanauer werden es nicht zulassen, dass diese Taten ihr Ziel erreichen und unsere Gesellschaft spalten. Wir werden näher zusammenstehen.“

