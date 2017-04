Bei Befragung „schwer von Kapee“

Hanau - Der elfte Verhandlungstag im Mordprozess um die tödlichen Schüsse, die am 7. September 2013 in der Gallienstraße fielen, stand gestern vor dem Hanauer Landgericht an. Von Laura Hombach

Wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt sind der heute 53 Jahre alte Schwager des Opfers und seine 31-jährige Lebensgefährtin. Oder vielleicht eher Ex-Lebensgefährtin. Denn die 31-Jährige ist deutlich auf Distanz zum Mitangeklagten gegangen, sie fühle sich von ihm bedroht, heißt es. Grund dafür sind Schmierereien, die die Angeklagte an den Wänden der Präsenzzelle des Gerichts gefunden hatte. Das meiste davon obszöne Kritzeleien, die auf den Umstand anspielen, dass die Angeklagte neben ihrer Beziehung mit dem Angeklagten auch Geschlechtsverkehr mit dem Mann gehabt haben soll, mit dem sie am Tatabend zusammen gewesen sein will. Kritzeleien, die laut einem Schriftsachverständigen vom Angeklagten stammen. Genauso wie der Schriftzug „Sie müssen mich nicht lieben, solange sie mich fürchten!“. Veränderte Verhältnisse, die auch beim Blick auf die Anklagebank deutlich werden: Damit die Angeklagte den Angeklagten nicht mehr in ihrem Rücken wissen muss, ist dieser aus der hinteren Reihe wieder in die erste Reihe gewechselt, in der er auch saß, als er noch alleiniger Angeklagter war. Die 31-Jährige, die erst im Laufe des Prozesses ebenfalls unter Mordanklage gestellt worden war (wir berichteten) hat den Platz hinter ihm eingenommen.

Sowohl aus der ersten und zweiten Reihe gab es gestern zahlreiche Nachfragen der Verteidiger zur Aussage einer Staatsanwältin. Sie schilderte, dass der Angeklagte bei seiner ersten Vernehmung ungewöhnlich cool und entspannt und zugleich sehr eloquent und gebildet gewirkt habe. Die Anwesenheit eines anwaltlichen Beistands habe er bei dieser Vernehmung am Tag nach der Tat nicht als erforderlich angesehen, erklärte die Zeugin. Eine Aussage, die sie auch auf mehrfache Nachfrage der Verteidigung des Angeklagten nicht revidierte. Erst am Morgen des Folgetages habe er anwaltliche Beistand angefordert.

Ein ganz anderes Bild habe die heute ebenfalls Angeklagte bei ihrer ersten Befragung als Zeugin, bei der es in erster Linie um das Alibi des Angeklagten ging, abgegeben. Ziemlich durch den Wind, sehr sprunghaft und „schwer von Kapee“ sei die heute 31-Jährige damals gewesen, so die Staatsanwältin. Sie habe ganz klar gelogen als sie zunächst behauptet habe, an dem Abend mit einer Freundin zusammen gewesen zu sein. Erst später habe sie zugegeben, den Abend mit einem Mann verbracht zu haben. Viele weitere Widersprüche, die sich bei ihrer Befragung ergeben hätten, ließen sich hingegen im Laufe des Gesprächs nicht aufklären, so die Staatsanwältin.

Der Prozess wird morgigen Donnerstag fortgesetzt. Dann will das Gericht seine Entscheidung verkünden, inwieweit Erkenntnisse eines verdeckten Ermittlers, der auf den Angeklagten angesetzt worden war, in dem Verfahren verwertbar sind. Die Entscheidung sei zwar noch nicht gefallen, so der Vorsitzende Richter Dr. Peter Graßmück gestern. Er stellte aber in Aussicht, dass sich die Kammer wahrscheinlich zumindest für eine teilweise Verwertbarkeit aussprechen werde.

