Mordprozess: Anwalt zu Erbstreit befragt

Hanau - Erbstreitigkeiten sollen das Motiv dafür sein, dass am 7. September 2013 in der Gallienstraße tödliche Schüsse fielen. Des gemeinschaftlichen Mordes angeklagt sind der 52-jährige Schwager des Opfers und seine 31-jährige Lebensgefährtin. Von Laura Hombach

Beim gestrigen Prozesstag wurde der Streit ums Erbe zwischen dem Angeklagten und seiner Schwester, der Frau des Opfers, noch einmal beleuchtet. Dabei saß Anwalt Werner Bauer, der vom Opfer und dessen Frau mit der Vertretung ihrer Erbansprüche betraut worden war, nicht zum ersten Mal am Zeugentisch. Bereits im ersten Prozess, bei dem sich seit dem 8. November 2016 zunächst nur der Angeklagte wegen Mordes verantworten musste, hatte Bauer den Verlauf der Erbstreitigkeiten geschildert.

Am 13. Dezember 2016 erhob die Staatsanwaltschaft dann auch gegen die Lebensgefährtin des Angeklagten Mordanklage (wir berichteten). Diese überraschende Wendung machte es notwendig, den Prozess noch einmal komplett neu aufzurollen, wozu auch die nochmalige Befragung schon gehörter Zeugen gehört.

Und so schilderte der Hanauer Anwalt gestern noch einmal den beschwerlichen Prozessverlauf in der Erbschaftsangelegenheit, der im Jahr 2009 seinen Anfang nahm und bis heute nicht abgeschlossen ist. Seine Mandantin sei von ihren Eltern extrem benachteiligt worden, erklärte Bauer. Obwohl es sich um eine wohlhabende Familie mit eigener Firma und mehreren Immobilien, die sukzessive verkauft wurden, handelte, war die Tochter sowohl nach dem Tod des Vaters als auch dem der Mutter völlig leer ausgegangen.

Der Bruder, der heute wegen Mordes vor Gericht steht, hatte erklärt, dass kein Vermögen mehr vorhanden sei. Kaum glaubhaft für die Schwester und ihren Mann, die nach dem Tod der Mutter den Anwalt damit beauftragten, ihre Erbansprüche durchzusetzen. Zweifel hegten Bauer und seine Mandantschaft auch an der Echtheit eines angeblich von der Mutter verfassten Testaments, das erst im Laufe des Verfahrens vom Angeklagten vorgelegt wurde.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte und seine Lebensgefährtin durch die Erbschaftsansprüche der Schwester ihre gemeinsame Existenzgrundlage bedroht sahen und deshalb aus Rache den Mord an dem Schwager verübten, den sie als treibende Kraft in der Erbschaftsangelegenheit vermuteten. Dass der Angeklagte den Erbschaftsstreit wahrscheinlich verlieren werde, habe sich in den Tagen bevor die tödlichen Schüsse in der Gallienstraße fielen, abgezeichnet, bestätigte Bauer gestern noch einmal seine Einschätzung, die er schon im ersten Prozess abgegeben hatte.

Seine Mandantin habe mehrfach geäußert, dass sie ihrem Bruder alles zutraue, auch dass er aggressiv reagieren könnte, erklärte Bauer auf die Frage, ob seine Mandanten Angst vor dem Angeklagten gehabt hätten. Dabei sei allerdings nichts Konkretes zur Sprache gekommen, vielmehr hätten die Eheleute eine diffuse Bedrohungssituation geschildert, berichtete Bauer.