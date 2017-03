Mordprozess nach Schüssen durch Haustür: Angeklagte schweigen

Hanau - In einem neu aufgerollten Mordprozess um einen Erbschafts- und Familienstreit in Hanau schweigen die beiden Angeklagten. Zum Beginn der Beweisaufnahme machten sie am Donnerstag vor dem Landgericht keine Angaben zu den Vorwürfen.

Angeklagt war zunächst nur ein 52-jähriger Mann. Ihm wurde vorgeworfen, seinen Schwager im September 2013 in Hanau im Streit um Geld erschossen zu haben. Er war im Mai vergangenen Jahres fast drei Jahre nach der Tat festgenommen worden. Doch im Verlauf des ersten, im November 2016 gestarteten Prozesses rückte zunehmend auch die Lebensgefährtin des Angeklagten in den Fokus der Staatsanwaltschaft. Nun muss sich auch die 30-Jährige wegen gemeinschaftlichen Mordes aus Rache und niedrigen Beweggründen an der Seite des 52-Jährigen verantworten.

Als Zeuge wurde am Donnerstag der 20-jährige Sohn des vierfachen Familienvaters vernommen. Sein Zimmer befindet sich über dem Wohnzimmer des Hauses. Von dort aus habe er am Tatabend die Schüsse, das Niedersinken des Vaters und den Aufschrei der Mutter gehört. Der Vater war am späten Abend des 7. Septembers 2013 erschossen worden. Nach dem Klingeln wurden vier Schüsse durch die verglaste Eingangstür abgefeuert, als das Opfer schemenhaft zu erkennen war. Der Mann verblutete wenig später im Krankenhaus. (dpa)

