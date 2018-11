Mutmaßlicher Handy-Räuber gefasst

Hanau - Nachdem einem 16-jährigen Jugendlichen am Donnerstagabend in der Nordstraße sein Handy geraubt wurde, konnte die Polizei wenig später einen Verdächtigen vorläufig festnehmen.

Der 16-Jährige stand gegen 21 Uhr an einer Bushaltestelle am Schlossgarten, als der mutmaßliche Täter auf ihn zukam. Er soll den Jugendlichen geschubst und geschlagen und dann dessen Handy an sich genommen haben, bevor er in Richtung Freiheitsplatz davonrannte. Von zwei Zeugen wurde der mutmaßliche Räuber verfolgt; wenig später nahmen herbeigeeilte Polizeibeamte ihn am Freiheitsplatz vorläufig fest.

Bei dem Verdächtigen, einem 24-Jährigen aus Hanau, wurde das Mobiltelefon des Jugendlichen sichergestellt. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde am nächsten Tag in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hanau entlassen. Der Mann muss sich nun einem Verfahren wegen des Verdachts des Raubes stellen.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können, sich unter der Rufnummer 06181/100-123 bei der Hanauer Kripo zu melden. (did)

