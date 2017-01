Reichsbürger wegen des Besitzes von Kriegswaffen angeklagt

Hanau - Vor der ersten großen Strafkammer des Landgerichts Hanau beginnt am Dienstag, 17. Januar, ein auf zwei Tage angesetzter Prozess gegen einen mutmaßlichen „Reichsbürger“. Der heute 57-jährige Mann ist des unerlaubten Besitzes von Waffen und Kriegswaffen angeklagt.

Im Juli 2015 wurden in der damaligen Wohnung des Angeklagten in Großkrotzenburg bei einer Durchsuchung der Verschluss einer Maschinenkanone der ehemaligen deutschen Wehrmacht, ein halbautomatisches Gewehr, zwei halbautomatische Selbstladepistolen zwei Nachtzielgeräte sowie Munition sichergestellt. Die erforderliche Erlaubnis zum Besitz der Waffen besaß der Mann nicht. Zu der Durchsuchung war es gekommen, weil der Angeklagte die Legitimation eines Gerichtsvollziehers anzweifelte, der Vollstreckungsaufträge vollziehen wollte. Offenbar erkennt der Angeklagte die staatliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland nicht an. (did)

