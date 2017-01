Rätselhafte Attacken auf Mehrfamilienhaus

Kleber in Türschlössern

Schon dreimal seit Anfang Dezember wurden die Haustürschlösser mit Kleber attackiert.

Steinheim - Mysteriös sind die Vorfälle an einem Mietshaus in der Steinheimer August-Fecher-Straße. Unbekannte Täter attackierten seit Anfang Dezember drei Mal die Schlösser der Hauseingänge, füllten eine zähflüssige Masse und nun wohl auch Sekundenkleber in die Schließanlagen. Von Holger Hackendahl

Folge: Die Haustüren waren nicht mehr zu öffnen. Die Vermieterin hat mittlerweile die Polizei eingeschaltet und Strafanzeige gestellt. Bei den ersten beiden Attacken konnten die Schlösser noch mit viel Mühe wieder gangbar gemacht werden, indem die zähflüssige Masse mühsam aus dem Schlüsselzylinder entfernt wurde. Nach der jüngsten Attacke, die offenbar am frühen Mittwochabend erfolgte, mussten die Schlösser der Schließanlage allerdings komplett ausgetauscht werden. Offensichtlich hatten die unbekannten Täter diesmal Sekundenkleber verwendet.

+ Christof Freisen musste zuletzt Schlösser am Mietshaus seiner Mutter austauschen, nachdem Unbekannte sie mit Sekundenkleber unbrauchbar gemacht haben. © hoh „In der ersten Dezemberwoche wurde das Schloss zum Treppenhaus, das Zugang zu drei Mietwohnungen bietet, das erste Mal attackiert. Damals wurde eine kaugummiartige Masse verwendet, die man mit viel Mühe aus dem Schloss wieder entfernen konnte“, erzählt Vermieterin Ilse Freisen. Eine erneute Attacke erfolgte am Dienstag, 20. Dezember. Wieder hatten der oder die unbekannten Täter eine zähflüssige Masse ins Schloss gespritzt. „Der Schlüssel ging noch rein, ließ sich aber nicht mehr drehen“, erinnert sich Ilse Freisen an den Vorfall kurz vor Weihnachten. Mit Gleitspray wurde das Schloss durch Sohn Christoph wieder gangbar gemacht. „Die Tür ging noch auf und zu, ließ sich aber nicht mehr von außen abschließen“, erzählt die Vermieterin, die selbst nicht in dem Mehrfamilienhaus wohnt.

Die jüngste Attacke passierte am vergangenen Mittwoch zwischen 17.30 und 19 Uhr. Diesmal waren gleich beide Hauseingänge betroffen, neben dem Zugang zum Treppenhaus auch der Eingang zu einer Wohnung im Erdgeschoss. Diesmal spritzten die Unbekannten vermutlich Sekundenkleber in die Schlösser, so dass die Schlüssel überhaupt nicht mehr in die Zylinder gesteckt werden konnten. Diesmal nützte auch das handwerkliche Geschick von Christof Freisen nichts mehr, beide Sicherheitsschlösser mussten ausgetauscht und zehn neue Schlüssel angeschafft werden. Kosten: rund 1500 Euro. Für Vermieterin Ilse Freisen sind die Klebstoffattacken auf ihr Haus nicht nur äußerst ärgerlich, sondern auch völlig rätselhaft. Sie hat nicht die geringste Ahnung, wer dahinter stecken könnte, Unstimmigkeiten mit aktuellen oder Vormietern habe es nicht gegeben, sagt die Vermieterin.

Ihre Hausratversicherung komme indes nicht für den Schaden an den Schlössern auf. „Das ist laut meiner Versicherung nicht in den üblichen Versicherungspaketen drin. Nur bei einer Zusatzversicherung gegen Vandalismusschäden würde der Schaden beglichen“, hat die Vermieterin bereits erfragt. Nach der dritten Attacke hat Ilse Freisen Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Damit betraut ist der Polizeiposten Großauheim. Laut Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen handelt es sich offenbar um einen Einzelfall. Von ähnlichen „Klebeattacken“ auf Häuser in der Nachbarschaft oder im weiteren Umkreis sei der Polizei bislang nichts bekannt, teilte ein Behördensprecher gestern auf Anfrage unserer Zeitung mit.