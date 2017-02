Wasservögel am Main zählen

Hanau - Wasserstraße, Naherholungsgebiet und Lebensraum. Der Main ist für Mensch und Tier gleichermaßen bedeutend. Die Tierwelt, insbesondere die Vogelwelt, am Main im Blick haben die Naturschützer der NABU-Ortsgruppe Steinheim. Von Holger Hackendahl

Sie rücken im Winter monatlich zu Wasservogelzählungen aus. „Da hinten, zwischen Haubentauchern, Reiher- und Tafelenten, erkennen ich einen Gänsesäger. Es ist ein Männchen,“ sagt Norbert Werner beim Blick durch sein Fernglas. Der Vogelexperte erkennt den gefiederten Wintergast an seinem weißen Bauch. Neben ihm notiert Hans Sinzenich auch diese Beobachtung auf seinem Notizblock. Weber und Sinzennich beteiligen sich an den winterlichen Wasservogelzählungen am Main. Und sie nehmen ihre Aufgabe überaus ernst. Geduldig suchen sie mit ihren Ferngläsern die offene Wasserfläche und die Uferböschungen des Mains ab, bestimmen die dort gesichteten Vogelarten und zählen die Tiere. Alles wird akribisch notiert.

Zehn verschiedene Wasservogelarten haben die beiden Naturfreunde bei ihrer jüngsten Wasservogelzählung entdeckt. Dabei sei es mitunter schwierig, den Überblick zu behalten, denn gerade auf dem Steinheimern Altmainarm und „am Hotspot“ unterhalb des Schloss Philippsruhe halten sich zur Zeit viele Wasservögel auf. „Dabei ist ein Teil unserer Wintergäste schon wieder auf dem Weg zurück gen Norden, in Richtung ihrer Brutreviere, gezogen“, weiß der NABU-Vorsitzende Norbert Weber. Bei der letzten Wasservogelzählung Mitte Januar seien noch doppelt so viele Reiher- und Tafelenten registriert worden. Mit neun an ihrer rostbraunen Kopffärbung erkennbaren Tafelenten und weiteren 18 Reiherenten, die sich meist in sicherer Fluchtdistanz zum Ufer aufhalten, leben derzeit auf dem Altmainarm nur noch einige Wasservögel aus nordischen Gefilden.

+ Alles im Blick: Norbert Weber (l.) und Hans Sinzenich © Hackendahl „Von September bis April, immer am Sonntag in der Mitte eines Monats, führen wir unsere Wasservogelzählungen durch“, erläutert Weber. Mit dem Fahrrad abgefahren wird dann der Bereich zwischen Altmainarm und Mühlheimer Schleuse. Für statistische Zwecke meldet die Steinheimer Ortsgruppe im Naturschutzbund (NABU) Deutschland dann ihre Zählergebnisse zur weiteren Auswertung an die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON).

In den Wintermonaten zieht es zumeist Wasservögel aus Mecklenburg-Vorpommern und Skandinavien – wegen des größeren Nahrungsangebots – in südlichere Gefilde. Im Steinheimer Altmainarm, vor allem in dessen Einmündungsbereich, tauchen Reiher- und Tafelenten nach Muscheln, Kormorane sitzen auf Bäumen und trocknen ihr Gefieder von der Jagd nach Fischen. Sind der Altmainarm, Seen und Teiche – so wie in den ersten sechs Wochen des Jahres – zugefroren, ziehen auch die einheimischen Wasservögel auf den Main. 28 Kormorane, viele davon sind Wintergäste, haben Weber und Sinzenich zuletzt gezählt. Das waren nicht ganz so viele Kormorane wie im Januar. „Und auch die Zahl der aktuell auf dem Main lebenden Höckerschwäne hat sich gegenüber dem Vormonat halbiert“, vermutet Weber, dass einige Schwäne bereits auf eisfreie Seen zurückgekehrt sind.

Stockenten und Blässrallen kommen den Vogelfreunden am häufigsten vors Fernglas, wesentlich seltener sind Zwergtaucher, Graureiher und Lachmöven. Und auch ohne Fernglas zu erkennen ist die beeindruckende Kolonie von 51 Kanadagänsen, die auf den Philippsruher Mainwiesen Quartier macht.