Nach Anschlag in Hanau: Großer Andrang zur Trauerfeier erwartet

Rosen stecken an einem der Tatorte, dem Eingang zur Shisha-Bar am Kurt-Schumacher-Platz in der Weststadt.

Es dürften viele tausend Menschen werden, die sich am Mittwoch (04.03.2020) in Hanau versammeln, wenn die zentrale Trauerfeier für die Opfer des rassistischen Anschlags vom 19. Februar stattfindet.

Trauerfeier am 4. März in Hanau nach Terror-Anschlag auf Shisha-Bar

nach Terror-Anschlag auf Shisha-Bar Angela Merkel wohl Gast bei der Trauerfeier in Hanau

Trauerfeier in Hanau wird live auf Leinwände übertragen

Hanau – Nach dem rassistischen Anschlag in Hanau findet am Mittwoch (04.03.2020) die zentrale Trauerfeier für die Opfer statt. Dort wird neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Volker Bouffier – beide waren bereits am Tag nach dem Anschlag in Hanau – auch Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet. Sie habe „nach momentaner Planung zugesagt“, heißt es aus der städtischen Pressestelle.

Die große Trauerfeier wird ab 18 Uhr im Congress Park am Schlossplatz stattfinden. „Wegen der zu erwartenden hohen Teilnehmerzahl“, so heißt es aus dem Rathaus, soll die Trauerfeier auf Leinwände auf öffentliche Plätze übertragen werden. In Frage dafür kommen der Marktplatz und der Freiheitsplatz in der Innenstadt, so Ute Wolf vom städtischen Pressebüro.

Hanau: Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Trauerfeier erwartet

„Wir stecken mitten in den Vorbereitungen und können noch keine Einzelheiten vermelden. Die Planungen müssen mit vielen Akteuren, Bundes- und Sicherheitsbehörden abgestimmt werden“, sagt Wolf.

„Wenn hochrangige Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Hessen mit uns gemeinsam die Attentatsopfer betrauern, so ist dies eine Würdigung der Opfer“, äußert Oberbürgermeister Claus Kaminsky. Es drücke die Anteilnahme an der Trauer der Angehörigen aus und zeige, „dass die Bundesrepublik und unser Bundesland an unserer Seite stehen“.

Nach Anschlag in Hanau: Trauerfeier wird live auf Leinwände übertragen

Am vergangenen Mittwoch hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Der Sportschütze soll auch seine Mutter (72) und sich selbst getötet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Täter eine rassistische Gesinnung und war psychisch krank.

VON CHRISTIAN SPINDLER

Alles neuen Entwicklungen zu dem rassistischen Anschlag in Hanau gibt es in unserem Liveticker.