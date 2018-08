Nach Protesten: Buslinie 566 fährt doch wieder durch

Hanau - Gemeinsam mit der Hanau Lokalen Nahverkehrsorganisation (HLNO), der Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig und dem Landkreis Aschaffenburg hat der RMV beschlossen, nach Fahrgastprotesten und dem Einsatz von Politikern die an Viabus beauftragte Buslinie 566 von Hanau aus doch wieder bis Kahl durchfahren und nicht schon, wie seit Juni praktiziert, in Großkrotzenburg enden zu lassen.

Hierbei handelt es sich von Montag, 6. August, an um einen Pilotversuch bis zum 30. Juni 2019. „Damit erreichen Fahrgäste aus Großkrotzenburg und Kahl Hanaus Innenstadt wieder besser“, hebt Stadtrat Thomas Morlock hervor. An der partnerschaftlichen Finanzierung der Mehrkosten beteiligt sich die Stadt Hanau. Morlock: „Wir tun das im vertretbaren Rahmen zum Wohl der Fahrgäste aus Nachbarkommunen und zur Verbesserung der ÖPNV-Verbindungen aus Hanaus Umland.“

Mit der neuen Regelung sind auf der Linie 566 nun 17 Fahrtenpaare von Hanau bis Kahl angesetzt. In der Hauptverkehrszeit kommen sechs zusätzliche Verbindungen zum Freiheitsplatz und fünf von dort nach Kahl hinzu. Zwischen Großkrotzenburg und Hanau besteht damit in der Hauptzeit ein 15-Minuten-Takt, von Großkrotzenburg bis Kahl ein 30-Minuten-Takt. 2019 sollen entlang der Regionalbuslinie die Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden, so Morlock. (cs.)

