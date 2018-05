Nachwuchs bei den Auerochsen

Klein-Auheim - Heute auf den Tag genau zwei Wochen alt ist das niedliche Auerochsenkalb, das im Klein-Auheimer Wildpark geboren wurde und putzmunter im Gehege unweit des Haupteingangs unterwegs ist.

Da das Geschlecht noch nicht bekannt ist, hat das zwei Wochen alte Urrind-Kälbchen noch keinen Namen, wahrscheinlich dürfte es sich jedoch um einen jungen Stier handeln. „Mutter und Kalb sind wohlauf und erfreuen die Besucher“, sagt Wildpark-Biologin Marion Ebel. „Auch bei unseren Hochlandrindern hat es in den letzten Wochen zweimal Nachwuchs gegeben. “ Ein Besuch im Wildpark lohnte sich derzeit ganz besonders. Neben vielen Jungtieren in den Gehegen und Volieren blüht jetzt Mitte Mai neben den Dolden der Kastanienbäume auch der Rhododendron in den Farben Weiß, Rosa und Rot am Gerhard-Schulz-Haus (Infozentrum) am Haupteingang des Klein-Auheimer Tierparks. (hoh)