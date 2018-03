Neubau am Schlossplatz

Das ehemalige „Haus des Handwerks“ (weißes Gebäude Mitte links) am Schlossplatz soll abgerissen werden. An dieser Stelle ist ein deutlich größerer Neubau geplant. Dort könnte unter anderem ein Programmkino einziehen. - Foto: Häsler

Hanau - Die Infotour zur Gestaltung des Schlossplatzes läuft. Derzeit noch hinter verschlossenen Türen in Fraktionen und bei Interessengruppen. Von Christian Spindler

Im April oder Mai sollen die Pläne dann ins Stadtparlament kommen und öffentlich vorgestellt werden, etwas später als zuletzt geplant. Das Projekt im historischen Kanzleigebäude (ehemalige Stadtbibliothek) und dem Neubau auf dem Areal des „Hauses des Handwerks“ ist der letzte Baustein bei der Umgestaltung der fünf innerstädtischen Plätze.

Wie berichtet, soll am Schlossplatz ein urbanes Ensemble entstehen, das Wohnen und Arbeiten sowie eine kulturelle Nutzung vereint. Mit Spannung erwartet: Die Pläne für einen großen Neubau anstelle des früheren „Hauses des Handwerks“, das abgerissen werden soll. Erste Entwürfe gibt es bereits. Die Stadt hat den Architekten Rainer Krebs damit beauftragt.

Bisher waren die Zeichnungen nur in internen Runden zu sehen. Die Planungen wurden unter anderem Stadtverordneten-Fraktionen vorgestellt, in Kürze sollen sie bei der Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt (IGHA) präsentiert werden. Im April oder Mai soll sich dann das Stadtparlament erstmals damit befassen. Ursprünglich war das schon für Februar geplant, wegen der Komplexität des Projekts habe es aber Verzögerungen gegeben, so Stadtentwickler Martin Bieberle.

Nach Informationen unserer Zeitung soll der Neubau im Vergleich zum jetzigen „Haus des Handwerks“ ein ganzes Stück weit in den Schlossplatz hineinrücken. Und auch der rückwärtige Bereich soll bebaut werden, zudem soll der Neubau das historische Kanzleigebäude überragen. Bei den internen Präsentationen, unter anderem bei der CDU-Fraktion, sollen die Pläne durchaus auf Zustimmung gestoßen sein.

In dem Neubau ist eine kulturelle Nutzung geplant. Die Rede ist unter anderem von einem Programmkino. Angeblich wird bereits mit zwei potenziellen Betreibern verhandelt. Im Kanzleigebäude, das zum aus dem 17. Jahrhundert stammenden und im Krieg zerstörten Stadtschloss gehörte, sind Büros und Wohnungen geplant. Der derzeitige Club im Kanzleigebäude („Library“) soll auch weiterhin dort bleiben. Außerdem soll es in dem Gesamtkomplex eine Gastronomie geben und Räume für die IGHA.

In den nächsten Monaten sollen die Stadtverordneten ein Konzeptvergabeverfahren auf den Weg bringen. Investoren können dann ihre Vorstellungen einbringen. Wie berichtet, will das Hanauer Unternehmen Terramag, ein überregional tätiger Baugebietsentwickler, das Projekt gerne realisieren. Die Stadt will einem Investor die Liegenschaft in Erbpacht überlassen, so Bieberle. Ein Verkauf komme nicht in Frage. In die Rahmenplanungen sollen auch die Häuser der städtischen Baugesellschaft im Bereich Schlossplatz/Graf-Philipp-Ludwig-Straße einbezogen werden. Dort sollen bekanntlich Läden und Gastronomie sowie ein Haus des Jugendrechts entstehen.

Bis Ende des Jahres sollen die Beschlüsse in Sachen Schlossplatz gefasst werden, sagt Martin Bieberle. Im kommenden Jahr könnten die Bauarbeiten starten. Dann würde der Fronhof nicht für den „Hanauer Kultoursommer“ zur Verfügung stehen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sollen dann dort aber wie gehabt Open-Air-Veranstaltungen stattfinden.