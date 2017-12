Neubau am Schlossplatz

Hanau - Nachdem die künftige Gestaltung des Platzes an der Wallonisch-Niederländischen Kirche praktisch entschieden ist, soll nach der Weihnachtspause die öffentliche Diskussion um den neuen Schlossplatz beginnen. Von Christian Spindler

Lesen Sie dazu auch: Entwürfe für künftigen Schlossplatz Kino in der Kanzlei? Es ist das letzte Projekt in der Reihe der fünf Innenstadt-Plätze. Im Vorfeld gibt es heftige Turbulenzen. „Favorit“ lautet die interne Bezeichnung des Konzepts, das das Hanauer Unternehmen Terramag, ein überregional tätiger Baugebietsentwickler, am Schlossplatz realisieren möchte. Wie berichtet, soll ein „urbanes Ensemble“ entstehen, in dem Arbeiten, Wohnen sowie eine gastronomische und kulturelle Nutzung vereint werden. Terramag will nicht nur seinen Firmensitz an den Schlossplatz verlegen. Zu dem Ensemble sollen auch ein Bistro bzw. Cafe gehören und weiterhin ein Club, den ein Hanauer Gastronom bereits seit einem Jahr im Kanzleigebäude betreibt. In dem historischen Bau hatten vor dem Umzug ins Forum Hanau die Stadtbibliothek, das Stadtarchiv und die Wetterauische Gesellschaft ihr Domizil. Außerdem ist bei den aktuellen Planungen von einem Programmkino die Rede sowie von einem Unternehmer, der Kulturveranstaltungen anbieten will.

+ So sah der Schlossplatz mit Blick auf die alte Johanneskirche einst aus. Die vordere Häuserzeile wurde nach der Zerstörung Hanaus im Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufgebaut. © Stadt Hanau Bildarchiv Seit Monaten wird intern an einem Konzept für Kanzleigebäude und Schlossplatz gefeilt. Ein Hanauer Architekt hat Gestaltungsentwürfe erarbeitet. Die architektonischen Eckpunkte: Das historische Kanzleigebäude, der einzig komplett erhaltene Teil des aus dem 17. Jahrhundert stammenden Stadtschlosses, soll saniert und umgebaut werden. Das nebenstehende frühere „Haus des Handwerks“ soll abgerissen werden und einem Neubau weichen. Der könnte nach Recherchen unserer Zeitung größer werden als das jetzige Gebäude und ein Stück weit in den Schlossplatz hineinragen. Vor der Zerstörung Hanaus im Krieg war der Schlossplatz wesentlich kleiner. Das heißt: Wo heute Autos parken, befand sich eine weitere Häuserzeile zwischen der damaligen Erbsen- und Fronhofgasse.

„Die alte Baulinie ist Bestandteil der Planungen“, bestätigt Stadtentwickler Martin Bieberle. Ein Vorhaben, das sich zumindest in Sachen Baulinie teilweise mit Forderungen deckt, die die Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt (IGHA) in einer Broschüre formuliert hat. Das aufwendig gestaltete Heft lag bei einer IGHA-Veranstaltung aus und wurde bei der jüngsten Stadtverordnetensitzung an Parlamentarier und Magistrat verteilt. In der Broschüre ist unter anderem von einem „Haus der Hanauer Geschichte“ die Rede, das im Kanzleigebäude entstehen sollte, außerdem von Vortragsräumen und einem „Haus der Vereine“. Und: Besagte Häuserzeile an der einstigen Fronhofgasse sollte komplett nach historischem Vorbild rekonstruiert werden.

Nach einer doppelseitigen Berichterstattung in einer Hanauer Zeitung, bei der sich ein IGHA-Vorstandsmitglied äußerte, schlugen die Wellen in dem Verein hoch. Im Anschluss an eine turbulente Vorstandssitzung am Mittwochabend wurden lange vereinbarte Pressekontakte abgebrochen, Termine ohne Angabe von Gründen kurzfristig abgesagt. Man will sich nicht mehr äußern, hat sich offenbar einen Maulkorb verhängt. Gibt die angeblich privat finanzierte Broschüre überhaupt die Meinung der IGHA wider? Auch das blieb unbeantwortet.

Ungeachtet dessen wird im Januar in den städtischen Gremien die öffentliche Diskussion um den Schlossplatz beginnen. Die Stadtverordneten sollen ein „Konzeptvergabeverfahren“ auf den Weg bringen. Dabei werden „städtebauliche und architektonische Rahmenbedingungen und Nutzungsanforderungen formuliert“, erläutert Stadtentwickler Bieberle. Interessenten sollen ihre Vorstellungen einreichen. Dass ein Neubau am Schlossplatz als historische Rekonstruktion errichtet wird, kann sich Bieberle indes „nicht vorstellen.“ Klar scheint hingegen, dass die Stadt das Kanzleigebäude an einen Investor nicht verkaufen will, sondern es ihm in Erbpacht überlässt. Auch Terramag soll in dem Verfahren sein Konzept präsentieren, das wohl nicht umsonst „Favorit“ heißt.