Naturschützer stellen beim VGH Stoppantrag

Mittelbuchen - Der hessische Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) wollen das Neubaugebiet „Mittelbuchen Nordwest – Vor dem Lützelberg“ verhindern und haben beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel Klage eingereicht.

Grund: Die für die Bebauung vorgesehenen Fläche sei eines der letzten Rückzugsgebiete des vom Aussterben bedrohten Feldhamsters. Ein sogenannter Stoppantrag soll zudem verhindern, dass vor einer Gerichtsentscheidung Fakten geschaffen werden. Jörg Nitsch, Vorsitzender des BUND Hessen erklärt: „Angesichts der dramatischen Bestandseinbußen lehnen wir die Bebauung von Feldhamsterlebensräumen ab.“ Und Oliver Conz, Vorsitzender der HGON ergänzt: „Mit unserer Klage wollen wir ein Signal für einen besseren Schutz des Feldhamsters setzen.“

Folgt das Gericht der Argumentation der Verbände zum Stoppantrag, wird die Stadt die Erschließungsmaßnahmen bis zur Entscheidung des Gerichts zurückstellen und einen Zeitverzug hinnehmen müssen. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre werden Klageverfahren kaum einmal innerhalb eines Jahres abgeschlossen. Können BUND und HGON das Gericht dann auch in der Gerichtsverhandlung überzeugen, würde der Bebauungsplan aufgehoben, zumindest aber so lange außer Vollzug gesetzt, bis die Rechtsmängel behoben wären.

Jörg Nitsch (BUND) und Oliver Conz (HGON) bedauern diese Entwicklung. „Wir haben uns mit großem Aufwand im Genehmigungsverfahren engagiert. Doch alle unsere Argumente wurden im Rahmen der Abwägung einfach beiseite gewischt.“

Die von der Stadt Hanau vorgeschlagenen Maßnahmen zur Schaffung von Ausgleichsflächen, auf die der Feldhamster langfristig geschützt leben könnte, halten die Naturschützer für nicht ausreichend. Dieses Schutzkonzept sei völlig unzureichend, so der BUND und HGON. Die Verbände bemängeln, dass die Stadt Hanau die Schäden ihrer Planung für den Feldhamster stark unterschätzt habe.

Der in früheren Jahrzehnten häufige Feldhamster sei heute in Deutschland eine hochbedrohte Art, die in der Roten Liste der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten in der höchsten Gefährdungsstufe als „vom Aussterben bedroht“ geführt werde. Nach der Bundesartenschutzverordnung gehöre er zu den besonders geschützten Tierarten und sei durch die europäische Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie Anhang IV sogar streng geschützt. Die fortschreitende Intensivierung der Landwirtschaft mache diesen Schutz aber weitgehend unwirksam, da der Lebensraum Ackerland keiner Nutzungseinschränkung und die Landwirtschaft einem hohen Konkurrenzdruck unterliege. (did)