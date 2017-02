Neubauten an Hahnenstraße?

Hanau - Rund 150 neue Wohnungen gibt es auf dem Westkarree an der Französischen Allee, gebaut von einem privaten Investor. Knapp 60 sind es auf der gegenüberliegenden Seite, wo die städtische Baugesellschaft einen Neubau errichtet hat. Von Christian Spindler

Zu beiden Wohnanlagen gehört eine Tiefgarage. Doch im Bereich um die Wallonisch-Niederländische Kirche gibt es weiteren Investitionsbedarf, sagt der Landtagsabgeordnete Heiko Kasseckert (CDU). Er rechnet damit, dass sich dort bald etwas tut und bezieht sich dabei auf Informationen von der Nassauischen Heimstätte (NH). Der gehört der wenig ansehnliche Komplex an der Hahnenstraße, über den seit vielen Jahren immer wieder diskutiert wird. Mit der Mitteilung von Kasseckert verdichten sich die Hinweise, dass dort endlich etwas passiert. Ein Abriss und eine neue Bebauung werden wohl immer wahrscheinlicher.

Durch das attraktive Angebot von neuen und modernen Wohnflächen werde sich mittel- und langfristig auch das gesamte Umfeld und die Bevölkerungsstruktur positiv verändern, meint der CDU-Politiker. Zugleich kritisiert er den „sehr mangelhaften Zustand“ der Liegenschaft an der Hahnenstraße.

Die Nassauische Heimstätte - die Wohnungsgesellschaft gehört mehrheitlich dem Land Hessen - hatte bereits vor zwei Jahren ein Gutachten erstellen lassen, das zu dem Schluss kam, dass eine Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar sei (wir berichteten). Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, hieß es zuletzt. Das meldet nun auch Kasseckert.

Immer mehr deutet indes auf einen Abriss hin. In dem Zusammenhang war davon die Rede, es könnten auf dem Areal mehr Wohnungen entstehen als bisher, auch eine Tiefgarage ist angeblich im Gespräch. Das könnte die Parkplatz-Situation an der Französischen Allee entspannen und käme den umstrittenen Bestrebungen entgegen, den Platz an der Wallonischen Ruine autofrei zu gestalten. Kasseckert berichtet zur Zukunft der Hahnenstraße, dass es „intensive Abstimmungsgespräche“ zwischen der Nassauischen Heimstätte und der Stadt gebe. „Nach Informationen der NH-Geschäftsführung befinden sich diese Überlegungen auf der Zielgeraden“, so Kasseckert. Die NH werde „in naher Zukunft einen weiteren Schritt zur städtebaulichen Verbesserung beitragen“, ist die CDU-Politiker sicher.