Millimeterarbeit mit 300 Tonnen schwerem Betonteil

Arbeiten gehen bis Februar weiter

Rund 300 Tonnen wiegt das Betonbrückenteil, das unter die Eisenbahnüberführung an der Pfaffenbrunnenstraße eingeschoben wurde. Demnächst können dann die beiden Behelfsbrücken wieder entfernt werden.

Steinheim - Bauarbeiter an Bahnschienen sind hart im Nehmen. Sie müssen bei Hitze und Kälte am Schienenstrang arbeiten. So erfolgte im März der Einbau einer Hilfsbrücke an der Pfaffenbrunnenstraße in Steinheim bei Minusgraden. Von Holger Hackendahl