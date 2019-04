Jugendliche erhalten neue Computer im „JUZ k. town“

Symbolischer Scheck: Kinder und Jugendliche und das Team des Jugendzentrums an der Helmholtzstraße freuen sich über die Spende der Firma Evonik, die Silke Wodarczak (Mitte, unter der Uhr) vorbeigebracht hat.

Kindern und Jugendlichen stehen im „JUZ k. town“ in Kesselstadt künftig moderne Computer-Arbeitsplätze samt Druckern zur Verfügung – für viele von ihnen ist das im Alltag keine Selbstverständlichkeit.

Hanau – Nicht alle Jugendlichen haben Zugang zu Neuen Medien. „Smartphone ja“, sagt Günter Kugler, Diplom-Sozialarbeiter im „JUZ k.town“ an der Helmholtzstraße in Kesselstadt. Aber einen funktionierenden PC mit Drucker und den nötigen Software-Programmen habe die Mehrheit der Jugendlichen aus dem Einzugsgebiet des evangelischen Jugendzentrums zuhause nicht zur Verfügung. Ein Großteil der Kinder in der Hanauer Weststadt ist auf Transferleistungen angewiesen.

Im JUZ können sie dank einer Spende der Firma Evonik nun ein Netzwerk aus vier PC-Arbeitsplätzen inklusive aktueller Software-Pakete und zwei Druckern nutzen. Silke Wodarczak, Leiterin Standortkommunikation bei Evonik in Hanau, stattete der Einrichtung an der Helmholtzstraße am Montag einen Besuch ab, um symbolisch einen Scheck über 5000 Euro zu überreichen und sich ein Bild davon zu machen, wofür die PC-Arbeitsplätze benötigt werden.

Montags ist im JUZ Teenie-Tag für 10- bis 14-Jährige. Vier Jungs spielen Tischkicker, die Mädels schauen sich Youtube-Videos an. Im Keller übt eine Capoeira-Gruppe. 15 Kinder stehen auf der Matte und imitieren die Bewegungen des Trainers. Auch eine Gruppe Mädchen aus der Schülerhilfe des Jugendzentrums ist an diesem Nachmittag gekommen, um Silke Wodarczak zu erzählen, warum die neuen Computer für sie wichtig sind. Sehr häufig müssen sie für die Schule Power-Point-Präsentationen anfertigen. Auch für Hausaufgaben, Internetrecherche oder zum Erstellen von Bewerbungsunterlagen können sie die PCs nutzen. An den Schulen selbst, sagen sie, haben sie diese Möglichkeit nicht.

„Das fängt schon in der siebten Klasse an“, ergänzt Diplom-Sozialarbeiterin Antje Heigl. Die Kinder müssen für Plakat-Präsentationen Bilder ausdrucken – von Haifischen oder dem Planetensystem. Das setzt einen ordentlichen Drucker voraus – und einen ausreichenden Nachschub an Tintenpatronen.

Ursprünglich wollte Silke Wodarczak mit der Spende das Boxprojekt im Keller des Jugendzentrums unterstützen. Das war zu dem Zeitpunkt aber finanziell abgesichert. Gerne ließ sie sich überzeugen, dass das Geld stattdessen für ein neues Computernetzwerk sinnvoll angelegt wäre. Die alten PCs waren störungsanfällig, die Programme veraltet, das System brach regelmäßig zusammen. Mit der Unterstützung von Evonik wurde nun außerdem ein WLAN-Hotspot eingerichtet, der auch auf den Bänken auf dem Außengelände noch funktioniert. „Die Frage nach dem Passwort ist eine der am meisten gestellten“, sagt Günter Kugler augenzwinkernd.

Einer der neuen Computer inklusive Drucker befindet sich im Raum der Schülerhilfe. Dabei handelt es sich um ein offenes Angebot an drei Nachmittagen, das die Jugendlichen freiwillig – und sehr rege – nutzen. In der Regel sind alle Plätze an den Tischen besetzt. Die meisten sind Schüler der neunten oder zehnten Klasse und stehen am Übergang von der Schule zum Beruf, manche besuchen auch die Oberstufe.

Donnerstags von 16 bis 19 Uhr ist Diplom-Pädagogin Christiane Disser von Pilot, der evangelischen Fachstelle Jugendberufshilfe, vor Ort und bietet im Zuge von „Jugend stärken im Quartier“ Begleitung bei der Berufsfindung an. Gleich am Eingang am schwarzen Brett hängt Disser aktuelle Stellenangebote für Ausbildungsplätze aus, hilft den Jugendlichen zum Beispiel bei der Online-Bewerbung.

„Das JUZ ist das offene Wohnzimmer der Jugendlichen“, sagt die Pädagogin. Will heißen, in diesem Raum ist es einfacher, sie zu erreichen.

Auch durch Vorbilder aus dem eigenen Milieu werden die Kids motiviert. „Es ist ein enormer Ansporn zu sehen, dass ein anderer einen Ausbildungsplatz hat und sich dadurch vielleicht schon ein Auto leisten kann“, stellt Pfarrer Merten Rabenau fest. Eine bürgerliche Existenz mit einem Beruf und einer Familie soll zum erstrebenswerten Ziel werden. Einige von denen, die sich „mit großer Anstrengung hochgestrampelt“ haben, arbeiten heute selbst ehrenamtlich als Trainer im JUZ mit, erzählt Antje Heigl. Das vermittelt den Jüngeren: „Einer von uns hat es geschafft.“

