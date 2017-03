Fertigstellung von Holzhybridbau im Eiltempo

So wird das neue Wohngebäude der Baugesellschaft Hanau an der Lenbachstraße aussehen. Es ist das erste Haus, das die Baugesellschaft in der so genannten Holzhybridbauweise errichten lässt. Bereits im September können die ersten Mieter einziehen.

Hanau - Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde gestern der „Grundstein“ für eine neue Wohnanlage mit insgesamt 24 barrierefreien Wohneinheiten in der Lenbachstraße 1 im Stadtteil Lamboy gelegt. Bauherr ist die Baugesellschaft Hanau, die mit diesem Gebäude neue Wege geht. Von Dieter Kögel

Erstmals lässt sie ein Haus in Holzhybridbauweise errichten. Die eigentlichen Bauarbeiten haben bereits vor rund zwei Wochen auf dem vorher leeren Grundstück der Baugesellschaft begonnen. Gestern ließen Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky und Baugesellschafts-Geschäftsführer Jens Gottwald eine „Zeitkapsel“ mit aktuellen Relikten aus Hanau in eine ausgesparte Öffnung der Bodenplatte des Kellers ein.

+ Eine „Zeitkapsel“ in einer ausgesparten Öffnung der Bodenplatte deponierte Oberbürgermeister Claus Kaminsky gestern anlässlich der „Grundsteinlegung“ in der Lenbachstraße. © Kögel Bereits Ende August sollen die Bauarbeiten beendet und die Wohnungen bezugsfertig sein. Bereits bei der Projektierung und Planung des neuen Wohngebäudes, so berichtete Jens Gottwald vor den Gästen der Feierstunde, seien das Behindertenwerk Main Kinzig und die Johanniter Unfallhilfe eingebunden gewesen. Denn die Wohnanlage mit ihren acht Ein-- und 16 Zweizimmer-Wohnungen ist in erster Linie für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung gedacht. Deshalb statten die Johanniter auch jedes Zimmer mit einem Hausnotruf aus, der auf Wunsch der künftigen Mieter auch um einen mobilen Notruf erweitert werden kann.

Für Oberbürgermeister Claus Kamninsky ist das Projekt ein wichtiger Schritt dahin, um älteren Menschen „so lange als irgendwie möglich“ den Verbleib „in den eigenen vier Wänden“ zu ermöglichen. Das Behindertenwerk Main-Kinzig hat bereits jetzt die acht Einzelzimmer für seine Klienten angemietet. Schon im September sollen die Mieter einziehen können.

Denn das Wohnprojekt entsteht in Holzhybridbauweise und damit im Eiltempo. Dabei werden die Bauteile von der Firma B & O Wohnungswirtschaft großteilig vorgefertigt und dann am Bauplatz montiert. Das ermöglicht eine extrem kurze Bauzeit.

Mit dem Unternehmen B & O habe die Hanauer Baugesellschaft bereits bei anderen Gelegenheiten der Zusammenarbeit beste Erfahrungen gemacht, unterstrich Baugesellschafts-Geschäftsführer Jens Gottwald. Dennoch sei es in Hanau „das erste Projekt in Holzhybridbauweise,“ erläuterte Oberbürgermeister Kaminsky. Ermutigt dadurch, dass sich dieses Bauverfahren andernorts bereits gut bewährt habe, setzte nun auch die Baugesellschaft auf die Holzhybridbauweise.

Insgesamt investiert die Baugesellschaft Hanau rund 2, 9 Millionen Euro in das Wohnprojekt in der Lenbachstraße. Bereits in vier Wochen soll mit dem Rohbau begonnen werden, kündigte Geschäftsführer Jochen Töpfer von B & O an. „Und dann werden Sie sehen, in vier Wochen ist das Haus oben,“ so der Geschäftsführer.