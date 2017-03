Stolz feiert dritten Triumph

Hanau/Main-Kinzig-Kreis - Ein Triumph für Thorsten Stolz und seine Sozialdemokraten, ein erneutes Debakel für die CDU und ihre Landratskandidatin Srita Heide. Von Dirk Iding

Auch einen Tag nach der Landratswahl vom vergangenen Sonntag sorgte der in dieser Form nicht erwartete Ausgang für Gesprächsstoff. Bei insgesamt sechs Bewerberinnen und Bewerbern hatten viele sich bereits auf eine Stichwahl am 19. März eingestellt. Dass es dazu nun nicht kommt, war in dieser Deutlichkeit überhaupt nicht zu erwarten.

Für Thorsten Stolz, der im Juni die Nachfolge von Landrat Erich Pipa (SPD) antreten wird, sind die 57,9 Prozent der Stimmen, die er kreisweit holte, ein großer persönlicher Erfolg. Bereits zum dritten Mal in seinem politischen Leben setzte sich der Gelnhäuser Bürgermeister bei einer Direktwahl überzeugend durch. 2006 und 2012 wurde der 37-Jährige jeweils mit großer Mehrheit zum Bürgermeister der Barbarossastadt gewählt, nun zum neuen Landrat des Main-Kinzig-Kreises.

In seinem Schatten verblasste die politische Konkurrenz. Die tapfer wahlkämpfende Srita Heide stand am Ende mit 21,2 Prozent auf verlorenem Posten. War die indischstämmige Unternehmensberaterin aus Hanau am Ende doch die falsche Kandidatin? Das wäre viel zu kurz gesprungen. Vielmehr hat die CDU in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis nach einer Reihe von Wahlniederlagen allen Grund, selbstkritisch mit sich und ihrem Erscheinungsbild ins Gericht zu gehen.

Aber auch die hochfliegenden Erwartungen des AfD-Kandidaten Walter Wissenbach, der öffentlich von einem „Sieg im ersten Wahlgang“ schwadronierte, haben sich nicht erfüllt. Wissenbach landete zwar in allen Städten und Gemeinden des Kreises auf dem dritten Platz noch vor den Bewerbern von Grünen (Reiner Bousonville, 5,5 Prozent) und FDP (Alexander Noll, 3,9 Prozent), doch kreisweit 10,4 Prozent dürften deutlich unter den Erwartungen der AfD gelegen haben. In Hanau erzielte Wissenbach mit 13,2 Prozent sein drittbestes Ergebnis im Kreis. Nur in Sinntal (13,5 Prozent) und Erlensee (14 Prozent) schnitt er noch einen Hauch besser ab.

Zufrieden zeigte sich Dr. Gerhard Stehlik, einzig parteiloser Kandidat. Er sei auf seine 1 332 Stimmen stolz und kündigte gestern weitere Einzelkandidaturen an.

