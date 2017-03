Thorsten Stolz landet Coup im Main-Kinzig-Kreis

Main-Kinzig-Kreis - Thorsten Stolz wird neuer Landrat des Main-Kinzig-Kreises. Bereits im ersten Wahlgang setzte sich gestern der 38-jährige SPD-Politiker gegen seine fünf Mitbewerber mit absoluter Mehrheit durch. Von Dirk Iding

Damit hatte der Gelnhäuser Bürgermeister selbst nicht gerechnet: „Ich bin fest von einer Stichwahl ausgegangen. “ Doch dass es anders kommen würde, deutete sich am gestrigen Abend im Main-Kinzig-Forum in Gelnhausen schon kurz nach Schließung der Wahllokale an, als die erste Ergebnisse aus den Gemeinden eintrudelten und diese auf Großleinwand den zahlreichen Gästen präsentiert wurden. Fast überall lag Stolz deutlich vor der Konkurrenz und zum Teil weit oberhalb der absoluten Mehrheit. Am Ende sollte der SPD-Politiker in 27 von 29 Städten und Gemeinden die absolute Mehrheit geholt haben.

Sein bestes Ergebnis mit unglaublichen 75,8 Prozent erzielte der 38-Jährige in seiner Heimatstadt Gelnhausen. Lediglich in der Sonderstatusstadt Hanau (44,4 Prozent) und in Großkrotzenburg (39,3 Prozent) blieb der Sozialdemokrat unter der 50-Prozent-Marke. Kreisweit lag die Wahlbeteiligung bei mageren 33,9 Prozent. In Hanau lag sie gar nur bei 24,8 Prozent.

Während natürlich beim Wahlsieger und im Lager der Sozialdemokraten die Laune bestens war, gab es bei den Christdemokraten im Main-Kinzig-Kreis einmal mehr lange Gesichter. Mit 21,2 Prozent kam das Ergebnis von Srita Heide, die gestern ihren 49. Geburtstag feierte, einem Desaster für die Union gleich. Die CDU-Kandidatin selbst führte ihr Ergebnis ein Stück weit darauf zurück, dass es „ungeheuer schwer ist, die Leute für eine Landratswahl zu motivieren.“ Doch es gab auch andere Stimmen, die die Gründe für das miese Abschneiden der CDU-Bewerberin vor allem im Erscheinungsbild der Main-Kinzig-CDU sehen. „Man kann Srita Heide keinen Vorwurf machen. Sie hat toll gekämpft. Aber die Performance unserer Partei hat in den letzten Monaten doch arg gelitten“, gab sich der CDU-Landtagsabgeordnete Heiko Kasseckert selbstkritisch. Die CDU im Main-Kinzig-Kreis müsse sich schon fragen, wie es nun weitergehen solle.

Auch der Hanauer CDU-Vorsitzende Joachim Stamm sprach von einem „ernüchternden Ergebnis, das stark hinter unseren Erwartungen geblieben ist.“ Dabei zollte auch er Heide Respekt für ihren engagierten Wahlkampf: „An unserer Kandidatin hat es gewiss nicht gelegen.“

Von derlei Problemen sind die Sozialdemokraten im Main-Kinzig-Kreis weit entfernt. Sie feierten. Wahlsieger Thorsten Stolz sprach von einem „sensationellen Ergebnis, das ich so nie im Leben erwartet habe“. Offenbar habe sich seine „Ochsentour“ mit 295 Wahlkampfterminen ausbezahlt. Dabei habe er viel Zuspruch auch für sein politisches Arbeitsprogramm erfahren, erklärte Stolz. Das habe ihn optimistisch gestimmt. Gleichwohl habe er „nicht im Traum“ mit einem solchen Ergebnis gerechnet.

Landrat Erich Pipa (SPD) sprach gestern von einem „bombastischen Ergebnis“ für Thorsten Stolz. Er habe zwar gehofft, dass es für den 38-Jährigen bereits im ersten Wahlgang reichen könnte, aber nicht wirklich damit gerechnet, räumte der Landrat ein. Pipa zeigte sich stolz, „dass mein Personalvorschlag, Thorsten Stolz, nicht nur von der Partei, sondern auch von den Bürgerinnen und Bürgern so hervorragend angenommen worden ist.“