„Da ist noch Luft nach oben“

Hanau – Acht Millionen Tonnen Plastikmüll landen angeblich weltweit jedes Jahr im Meer. Das ist eine Müllwagenladung voll – pro Minute. Nicht nur in den Ozeanen treiben Unmengen von Plastikabfällen. Mikroplastik wurde auch in der Arktis und im Gletschereis gefunden. VON CHRISTIAN SPINDLER UND LENA JOCHUM

Die gerade begonnene Fastenzeit ist vielfach besonderer Anlass, den Fokus auf die Plastik-Problematik zu richten. Die Main-Kinzig-Grünen haben alle Bürger dazu aufgerufen, während der Fastenzeit 40 Tage auf Plastik zu verzichten und vor allem: das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen. Bei den Verbrauchern sei das Bewusstsein für die Plastik-Problematik durchaus gestiegen, hat Anja Zeller, Leiterin der städtischen Stabsstelle Nachhaltige Strategien, festgestellt, zumindest was den Hanauer Wochenmarkt anbetrifft.

Nachdem die Stadt im Vorgriff auf das EU-weite Verbot von Einweggeschirr beim Lamboy- und Bürgerfest Einwegplastik verbieten will, und mit „Refill Hanau“ und dem „Becherbonus“ Initiativen unterstützt, eigene Mehrwegbecher oder Wasserflaschen mitzubringen, hat Zeller nun auch eine Aktion in Sachen Wochenmarkt gestartet. Alle 70 Marktbeschicker sind von ihr angeschrieben worden. Sie sollen unter anderem Rückmeldung geben, ob und wenn ja in welchen Verpackungen oder Tüten Obst, Gemüse oder Wurst am jeweiligen Stand verkauft werden. „Derzeit laufen die Antworten ein“, sagt Zeller auf Anfrage. Zudem berichtet sie von einigen Marktbeschickern, die sich „proaktiv an uns gewandt haben“, um sich in puncto Plastikvermeidung beraten zu lassen.

Obwohl gerade auf den Märkten die Plastikvermeidung leichter ist als im Supermarkt und man etwa Obst oder Gemüse auch lose in den Einkaufskorb packen kann, werden vielfach auch dort noch dünne Plastiktüten verwendet, in Einzelfällen gar Waren in Aluschalen angeboten – auch in Hanau. Dabei sei es mitunter einfach, auf Plastik zu verzichten, sagt Zeller: „Statt einer Pommesgabel aus Plastik kann man beispielsweise auch eine aus Holz verwenden.“

Mittelweile sagen laut Zeller auch etliche Kunden an den Ständen, dass sie die Waren lieber ohne Plastiktüten haben wollten. „Und ohne die Kunden geht es nicht.“

Auch in anderen Städten laufen längst Bemühungen, dass die Märkte, auf denen vorwiegend regionale Produkte angeboten werden, auch in Sachen Verpackungen vorangehen – ob in Fulda, Wiesbaden oder Ludwigsburg, wo sich die Initiative „Ludwigsburg packt neu ein“ formiert hat.

Auch in Hanau gebe es erste Erfolge zu vermelden, sagt Zeller. So wollen einige Marktbeschicker ganz auf Plastik verzichten. Dazu gehört die Bäckerei Knopp. Brot, Brötchen und süßes Gebäck gehen in Papiertüten über die Theke.

Umfrage unter den 70 Marktbeschickern

Und auch mit den Kunststofftüten für den Transport größerer Einkäufe ist es bald vorbei. „Ich habe noch einen Restbestand, wenn der leer ist, werden keine Tüten mehr nachbestellt“, sagt Oliver Knopp. Für die Kunden, die ohne Korb, Stofftasche oder Rucksack auf den Wochenmarkt kommen, hat die Bäckerei extra größere Tüten aus Papier bestellt.

Viele Wochenmarkt-Besucher seien ohnehin mit Behältnissen für die Einkäufe ausgerüstet, sagt Obst- und Gemüsehändler Burkhard Gündling. Plastiktüten für Kartoffeln, Tomaten und Äpfel braucht er dennoch an seinem Stand. Ganz auf Papier umzusteigen, ist für ihn derzeit nicht denkbar. „Ganz ohne Plastik wird es nicht gehen.“ Das Problem fange schon im Großmarkt an, wo etwa Erdbeeren immer in Kunststoff verpackt seien. „Was soll ich da machen, etwa nicht kaufen... ?“ Und auf dem Markt gebe es Situationen, in denen Plastik einfach praktischer sei als Papier, zum Beispiel dann, wenn es stark regnet. „Da brauchen wir Plastik. Papier weicht durch.“ Ein weiteres Problem sei, dass die dünnen Beutel aus Plastik deutlich preiswerter seien als Papiertüten.

Die Kosten hindern auch Helga Kurz von gleichnamigen Obst- und Gemüsestand daran, komplett auf Plastiktüten zu verzichten. „Der Verkäufer im Großmarkt will 14 Cent für eine Tüte aus Papier, das ist teuer.“ Die Marktbeschickerin würde das Plastik gerne von ihrem Stand verbannen, ist aber ratlos, wie das in der Realität aussehen soll. „Ich muss mich noch einmal damit beschäftigen.“

Schritt für Schritt weg vom Plastik – das ist auch der Plan von Federica Tupputi. Die hausgemachten, frischen Nudeln an ihrem Stand verpackt

sie ausschließlich in Papier,

seit Januar bietet sie außerdem wiederverwendbare Boxen an. „Da kommt die Pasta rein und beim nächsten Einkauf können die Kunden die Boxen wieder benutzen.“ Bis jetzt funktioniere das Prinzip ganz gut, sagt Federica Tupputi, ihre Marktkunden seien gut organisiert, hätten häufig eigene Tüten und Körbe dabei.

David Tugend vom Bioland-Betrieb Ackerlei hingegen sagt: „Da ist noch Luft nach oben.“ Er ist der Meinung, die Marktbesucher könnten häufiger an Taschen und Körbe denken. „Auch die Kunden haben hier eine Verantwortung.“ Kleinere Obst- und Gemüsesorten wie Kartoffeln, Zwiebeln und Tomaten kommen bei Ackerlei in Spitztüten aus Papier. Größere Einkäufe verpacken Tugend und seine Kollegen im Notfall nach wie vor auch in Plastiktüten. So ähnlich hält es auch Marktbeschickerin Gisela Hornung: „Wir fragen, ob die Leute was zum Verpacken dabei haben.“

Plastiktüten sind preiswerter als Papier

Der Anfang ist also gemacht, trotzdem bleibt in Sachen Plastikvermeidung einiges zu tun. Anja Zellers Ziel ist klar: „Mir schwebt vor, dass Plastiktüten nur noch unter den Verkaufstischen bereitgehalten werden – und auch nur für Notfälle.“ Wichtig ist ihr, dass alle Maßnahmen „im guten Gespräch mit den Marktbeschickern“ vereinbart werden.