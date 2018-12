Kaminsky-Interview: Kreisfreiheit und rasantes Wachstum

Hanau - Hanau erlebt seit Jahren ein Wachstum, das seinesgleichen sucht. Und mit der Größe steigt auch das Selbstbewusstsein der Brüder-Grimm-Stadt, die zum um 1. April 2021 kreisfrei werden will. Darüber sprach Dirk Iding mit Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD).

Dass Hanau in absehbarer Zeit Großstadt sein wird, ist sicher. Ist es aus Ihrer Sicht genauso sicher, dass Hanau auch kreisfrei wird?

Die Entscheidung liegt letztlich beim Landtag. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass alle Argumente für eine Kreisfreiheit sprechen und gehe deshalb von einem entsprechenden Votum des Landtags aus.

Ihr Kollege im Landratsamt, Landrat Thorsten Stolz, sieht das offenbar nicht so. Er spricht von einer „ergebnisoffenen Diskussion“.

Mit dieser Formulierung kann ich gut leben. Dass ein Landrat nicht ein glühender Verfechter einer Auskreisung sein kann, das ist sachlich und emotional nachvollziehbar. Und auch ich will in Respekt vor dem Landtag ja dessen Entscheidung nicht vorgreifen. Ich meine nur, dass vieles für die Kreisfreiheit spricht und wir unseren Wunsch sehr gut begründen können.

Landrat Stolz hat die „ergebnisoffene Diskussion“ auch damit begründet, dass es Sache der Stadt Hanau sei‘ dazulegen, dass die Kreisfreiheit dem Allgemeinwohl dient. Dass sie vielleicht Vorteile für Hanauer Bürger bringt, ist nachvollziehbar. Aber was hat ein Gelnhäuser oder ein Maintaler davon?

Was das Allgemeinwohl angeht, so hat sich über Jahrzehnte gezeigt, dass wenn es Hanau gut geht, davon auch die Städte und Gemeinden im Umland profitieren. Das ist natürlich eine Wirkung, die mit jedem Kilometer Entfernung nachlässt, aber mindestens für den Altkreis Hanau gilt. Wenn Hanau als Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort stark ist, als Schulstandort, Kulturstandort, Einkaufsstandort, Klinik-Standort und und und, dann profitieren davon auch unsere Nachbargemeinden. Ich empfehle dabei immer den Blick auf die Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger. Es ist so, dass Hanau mehr und mehr in den vergangenen Jahrzehnten seine oberzentrale Funktion für die Region wahrgenommen hat und weiter wahrnimmt. Da erscheint mir der Schritt in die Kreisfreiheit und die damit verbundene Übernahme weiterer Aufgaben logisch.

Und das ist auch für die Region von Vorteil?

Ja, sicher. Ein konkretes Beispiel: Als Stadt mit künftig mehr als 100.000 Einwohnern haben wir bereits die Bildung einer Berufsfeuerwehr beschlossen und werden eine Untere Katastrophenschutzbehörde bekommen. Das wird auch die Sicherheit unserer Nachbarkommunen verbessern, die wir im Notfall mit noch mehr Know-how, Technik und Personal unterstützen könnten. Ein anderes Beispiel: Im Zuge der Kreisfreiheit wollen wir eine Sozialpolitik aus einem Guss machen. Wenn uns das gelingt, wird das letztlich den Steuerzahler entlasten.

Apropos Geld: Die große Befürchtung bei den Kreiskommunen ist, dass eine Auskreisung Hanaus bei ihnen zu Mehrbelastungen führen wird. Hanaus Kreisfreiheit schafft ja nicht über Nacht mehr Geld, es wird nur anders verteilt. Wird es da nicht am Ende doch Gewinner und Verlierer geben?

Ich denke, nein. Es wurde doch über Jahrzehnte von Kreisseite eher das Bild gemalt, dass Hanau eine finanzielle Belastung für den Main-Kinzig-Kreis sei. Wenn dem aber so gewesen wäre, dann müsste der Kreis ja froh sein, Hanau bald loszuwerden. Bei der jüngsten Bürgermeisterdienstversammlung hat Landrat Stolz eine Rechnung vorgelegt, wonach der Kreis durch die Auskreisung Hanaus um 300.000 Euro entlastet würde. Das deckt sich im Prinzip mit unseren Zahlen. Ich bleibe dabei: Die Kreisfreiheit macht niemanden arm und niemanden reich.

Aber die Rechnung des Landrats enthielt aus seiner Sicht noch einige Unbekannte. Stichworte sind Hessenkasse, Pensionslasten und Deponie-Folgekosten.

Das kann man ja mal durchgehen: zunächst die Deponie-Folgekosten. Das hat aus meiner Sicht mit unserem Wunsch nach Kreisfreiheit überhaupt nichts zu tun. Bei den Deponie-Folgekosten wird sich die Stadt Hanau gewiss nicht aus der Verantwortung stehlen. Es ist aber Sache des Kreises, der die Zahlen hat, uns mitzuteilen, was in den nächsten Jahren an Kosten für die Rekultivierung von Deponien anfällt. An diesen Kosten wird sich Hanau selbstverständlich gemäß seines Anteils am Müllaufkommen im Kreis beteiligen. Unser Anteil an den Deponie-Folgekosten fließt dann in die Hanauer Abfallgebühren mit ein. Stichwort: Hessenkasse. Da muss der Kreis darlegen, welche Belastungen aus der Hessenkasse tatsächlich auf Hanau herunter gebrochen werden können. Und dem ist dann gegenüber zu stellen, welche Belastungen der Stadt aus Aufgaben erwachsen sind, die auch Sache des Kreises gewesen wären, als Schulträger, als Träger der Jugendhilfe, der Bauaufsicht und bis 2015 auch als Träger des Sozialamts.

Und die Beamtenversorgung?

Da muss der Kreis darlegen, was genau Hanau als Pensionslast zuzuordnen ist. Nach den Spielregeln der öffentlichen Finanzwirtschaft ist es so, dass alle Rückstellungen für Beamte im Haushalt bereits vollständig abgebildet sind. Ein Sonderthema wäre, wenn nun eine große Zahl von Beamten des Kreises zur Stadt Hanau wechseln würde. Aber auch das ließe sich lösen.

Der Zeitplan, Kreisfreiheit zum 1. April 2021, erscheint ziemlich ehrgeizig. Lassen sich denn all diese Fragen so schnell lösen, um rechtzeitig ins gesetzgeberische Verfahren einsteigen zu können?

Das Ganze ist nun wirklich kein Hexenwerk. Ziel von Seiten der Stadt ist es, unser Konzept für die Kreisfreiheit bis Ende Februar 2019 fertig und die noch offenen Fragen mit dem Kreis bis Ende des ersten Quartals geklärt zu haben. Dann können wir im zweiten oder dritten Quartal ein gemeinsames Konzept in Richtung Staatskanzlei und Innenministerium geben. Die Landesgesetzgebung sollte binnen ein bis eineinhalb Jahren abgeschlossen sein, sodass im Laufe des Jahres 2020 das Gesetz stehen dürfte.

Und Sie glauben, dieses Gesetz wird eine Lex Hanau sein? Oder wird der Landtag nicht am Ende eine Grundsatzentscheidung über die hessischen Sonderstatusstädte treffen?

Ich denke, das wird schon ein speziell auf Hanau zugeschnittenes Gesetz sein. Allerdings ist es schon so, dass man beim Land und beim Landkreistag ein wenig die Sorge hat, aus der Debatte über die Kreisfreiheit Hanaus könne eine grundsätzliche Diskussion entstehen. Aber ich sehe die Situation Hanaus als sehr spezifische unter den hessischen Sonderstatusstädten. Hanau ist nicht nur die mit Abstand größte Sonderstatusstadt. Hanau wird auch über die 100.000-Einwohner-Marke hinaus weiter wachsen. Dazu werden wir im Januar übrigens ein Gutachten vorlegen. Und Hanau ist die einzige Sonderstatusstadt, die Teil der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main ist.

Leserbilder: Die schönsten Plätze in Hanau Zur Fotostrecke

Hanau hat im letzten Jahrzehnt ein rasantes Bevölkerungswachstum hingelegt. Aber so ein Wachstum hat ja auch zwei Seiten. Es schafft neue Möglichkeiten, bedeutet aber auch Herausforderungen.

Für mich steht fest, dass die Herausforderungen, die sich aus dem Wachstum Hanaus ergeben, ungleich leichter zu handhaben sind als die Herausforderungen, vor denen wir stünden, wenn Hanau in seiner Entwicklung stagnieren oder gar schrumpfen würde. Natürlich muss mit dem Bevölkerungswachstum auch die soziale Infrastruktur wachsen, wir brauchen ausreichend Kindergartenplätze, ein gutes Schulangebot und vieles mehr, aber das ist leichter zu realisieren, als wenn wir Einrichtungen schließen und Angebote streichen müssten, weil wir schrumpfen.

Wann wird denn Hanau die 100.000-Einwohner-Marke geknackt haben und wird das groß gefeiert?

Wir werden sogar zweimal feiern können (lacht). Das erste Mal, wenn unsere eigene Einwohnermeldestatistik sagt, dass 100.000 Menschen in Hanau wohnen. Damit rechne ich im ersten Halbjahr 2020. Und das zweite Mal, wenn auch das statistische Landesamt den 100.000. Hanauer meldet. Die Landesstatistik hinkt immer ein wenig hinterher, weil darin auch noch der Zensusabschlag einfließt. Laut Landesstatistik wird Hanau wohl erst im ersten Halbjahr 2022 die Grenze geknackt haben.

Sie haben bereits für das kommende Jahr ein großes Dialogforum angekündigt, in dem auch über Fragen des Wachstums breit diskutiert werden soll. Was muss man sich darunter vorstellen?

Ähnlich wie vor dem Innenstadt-Umbau streben wir einen breiten Bürgerdialog über die Frage an, wohin sich unsere Stadt in den nächsten 20 Jahren entwickeln soll. Darüber soll unter anderem an Bürgerwochenenden diskutiert werden. Dabei geht es auch um Fragen des Wachstums, genauer um die Qualität des Wachstums. Wachstum ist ja kein Selbstzweck. Ich denke, es ist wichtig für eine Stadtgesellschaft, sich von Zeit zu Zeit zu vergewissern: Wo stehen wir und wo wollen wir hin? Dabei ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass das, was wir heute an relativem Wohlstand in unserer Stadt haben, auch das Ergebnis von Entscheidungen ist, die wir in den Jahren 2007/2008 getroffen haben. Und so treffen wir auch heute Entscheidungen, die sich weit in die Zukunft auswirken können. Von dieser Zukunft sollte man aber eine gewisse Vorstellung haben und ihr nicht einfach entgegentreiben.