Warum in Oldenburg ein Solidaritätsfest für die Opfer des Hanau-Anschlags stattfindet

Von: Jacob von Sass

In Oldenburg findet am Wochenende ein Solidaritätstest für die Opfer des Hanau-Anschlags statt. Auch in Niedersachsen ist Rechtsextremismus präsent.

Oldenburg – Der rechtsextremistische Anschlag von Hanau schockierte Menschen weit über die Grenzen von Hessen hinaus. Bei diesem tötete ein 43-Jähriger am 19. Februar 2020 elf Menschen und verletzte sechs weitere schwer. Vom Bundeskriminalamt wird die Tat als rassistisch motiviert eingestuft. Auch soll der Täter unter paranoiden Wahnvorstellungen gelitten haben. Um den Opfern des Hanau-Anschlags zu gedenken, findet in Oldenburg in Niedersachsen am Samstag (26. August) ein Solidaritätsfest statt.

In Oldenburg findet ein Solidaritätsfest für die Opfer des Hanau-Anschlags statt

Ohne Frage eine ehrbare Aktion. Doch warum ist die Veranstaltung ausgerechnet in einer Stadt, die etwa fünf Stunden mit dem Auto von Hanau entfernt ist? Mitorganisator Stiven Haseloh legt gegenüber NWZ Online die Gründe dar. „Erstmal geht es natürlich darum, Mitgefühl für die Opfer des Anschlags und ihre Angehörigen auszudrücken. Wichtig ist aber auch, sich über die Tat und die rechtsextremen und rassistischen Hintergründe bewusst zu werden und sich darüber auszutauschen. Denn das Thema ist aktueller denn je“, so Haseloh.

Mit Plakaten und Bildern der Ermordeten erinnern Teilnehmer einer Gedenkveranstaltung an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau am 19. Februar 2020. In Oldenburg in Niedersachsen findet am 26. August ebenfalls ein Solidaritätsfest statt. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa/Archiv

Solidaritätsfest für Opfer des Hanau-Anschlags

Schon kurz nach dem rassistischen und rechtsextremistischen Hanau-Anschlag solidarisierten sich viele Einwohner Oldenburgs mit den Opfern. So entstand am autonomen Jugendzentrum Alhambra eine Gedenkwand. Gut einsehbar an einer großen Straße, die in die Innenstadt führt. Diese sei laut Haseloh mittlerweile aber schon achtmal beschmiert worden. Für ihn ein klarer Beweis, dass auch der Norden von Niedersachsen ein Problem mit Rechtsextremismus hat: „Wer die Schmierereien zu verantworten hat, ist unklar. Die Taten und die regelmäßigen Wiederholungen sprechen aber eine deutliche Sprache.“

Gegenüber NWZ Online erklärt der Mitorganisator weiter, dass die Akzeptanz für rechtsextreme Strömungen immer weiter wachse. Das liege vor allem an der Unsicherheit der Leute. „Wir müssen uns mit immer mehr Krisen auseinandersetzen, die den Menschen Angst machen – wie zum Beispiel Wohnungsnot, steigende Preise und der Krieg in der Ukraine. Das nutzen rechtsextreme Organisationen aus, indem sie mit Hass und Hetze Stimmung machen“, berichtet Haseloh.

Großes Programm auf dem Solidaritätsfest für die Opfer des Hanau-Anschlags

Auf dem Solidaritätsfest für die Opfer des Hanau-Anschlags am kommenden Samstag redet unter anderem ein Hinterbliebener eines Ermordeten. Außerdem gibt es Lesungen, ein Konzert und eine Filmvorführung. Der weite Weg nach Oldenburg könnte sich also lohnen. (Jakob von Sass)

