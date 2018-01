Sturm behindert Warnstreik

Hanau - Sturmtief „Friederike“ hat heute Morgen auch die Warnstreikpläne der IG Metall Hanau-Fulda ein wenig durcheinandergewirbelt. Von Dirk Iding

Auf eine große Abschlusskundgebung auf dem Altstädter Markt vor dem Deutschen Goldschmiedehaus verzichteten die Metaller aus Sicherheitsgründen in Absprache mit der Polizei und beließen es bei einer kurzen Auftaktveranstaltung vor den Werkstoren der Vaccumschmelze und einem anschließenden kleinen Demonstrationszug zum Ehrensäulenkreisel und zurück.

Die IG Metall Hanau-Fulda hatte gestern die Beschäftigten der Hanauer Vacuumschmelze, von ABB in Großauheim sowie von Thermo Fisher in Langenselbold und den Maintaler Unternehmen Norma und Honeywell dazu aufgerufen, die Arbeit für die Dauer des Warnstreiks niederzulegen. Nach Angaben des 1. Bevollmächtigten der IG Metall Hanau-Fulda, Robert Weißenbrunner, beteiligten sich an der zentralen Streikaktion in der Brüder-Grimm-Stadt rund 800 Mitarbeiter der Unternehmen.

Die Aktion fand parallel zur Fortsetzung der Tarifverhandlungen in Saarbrücken für das regionale Tarifgebiet der Mittelgruppe statt, das die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland umfasst. Auch diese dritte Tarifrunde wurde ergebnislos abgebrochen. Am 24. Januar soll in Böblingen weiterverhandelt werden, teilte Weißenbrunner mit. Sollte es dann noch immer zu keinen größeren Fortschritten kommen, schließe die Gewerkschaft auch 24-Stunden-Warnstreiks nicht mehr aus, um ihre Forderungen zu untermauern.

Dass die Streikbereitschaft bei den Metallern hoch sei, betonte auch Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, der bei der Auftaktkundgebung vor der VAC zu den warnstreikenden Beschäftigten sprach. Unter anderem fordert die IG Metall sechs Prozent mehr Lohn sowie neue Arbeitszeitreglungen mit der Möglichkeit für Beschäftigte, zeitweise ihre Arbeitszeit zu verkürzen.