Grüne ziehen Antrag zum Heimatmuseum zurück

Klein-Auheim - Eine Sternstunde parlamentarischer Debatte erlebten die rund 30 Zuhörerinnen und Zuhörer der Sitzung des Klein-Auheimer Ortbeirates am Mittwochabend in der Willi-Rehbein-Halle gewiss nicht. Von Dirk Iding

Die Diskussion um das Klein-Auheimer Heimatmuseum, angestoßen durch einen Haushaltsantrag der Grünen, hinterließ mehr Fragen, als dass sie Klarheit schaffte. Am Ende zogen die Grünen ihren Antrag gar zurück.

Schon lange nicht mehr stieß eine Sitzung des Klein-Auheimer Ortsbeirates auf so großes Publikumsinteresse. Rund 30 Zuhörerinnen und Zuhörer waren in die Willi-Rehbein-Halle gekommen, um vor allem etwas zum Klein-Auheimer Heimatmuseum und die Zukunft der ehemaligen Verwaltungsstelle (Zentrum für Ortsgeschichte) an der Schönfelder Straße zu erfahren. Die Grünen hatten bekanntlich in einem ihrer Haushaltsanträge vorgeschlagen, von den Planungen abzurücken, die derzeitig vom Heimat- und Geschichtsverein genutzte ehemalige Verwaltungsstelle aufwendig zu einem Heimatmuseum umzubauen. Stattdessen sollten im Haushalt 2017 bereits eingestellte Mittel sowie in der weiteren Finanzplanung veranschlagte Gelder für ein Heimatmuseum gestrichen und in andere Klein-Auheimer Projekte investiert werden.

Darüber hinaus hatten sich die Grünen dafür ausgesprochen, die ehemalige Verwaltungsstelle samt Schützenhaus Diana zu verkaufen und neu zu entwickeln. Sie halten die jetzigen Gebäude, die nicht unter Denkmalschutz stehen, für nicht mehr wirtschaftlich und abbruchreif.

In einem künftigen Neubau sollten dem Heimat- und Geschichtsverein schließlich im Erdgeschoss Räume für Veranstaltungen und wechselnde Ausstellungen vertraglich zugesichert werden. Ein Heimatmuseum, so wie es bislang in Klein-Auheim diskutiert und vom Heimat- und Geschichtsverein gewünscht wird, halten die Grünen für nicht finanzierbar und auch nicht für sinnvoll, weil überdimensioniert.

Hatte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) den Grünen-Vorstoß unlängst noch öffentlich gelobt und den Klein-Auheimer Grünen in Sachen Heimatmuseum Augenmaß bescheinigt, tat sich der Ortsbeirat am Mittwochabend mit der Initiative von Ortsvorsteher Sascha Feldes und dessen grüner Ortsbeiratskollegin Marianne Horst sichtlich schwerer. FDP-Ortsbeirätin Maria Grimm, zugleich auch Vorsitzende des Klein-Auheimer Heimat- und Geschichtsvereins, sah in dem Vorschlag der Grünen gar eine Existenzgefährdung für ihren Verein.Der Heimat- und Geschichtsverein habe mehr als 30 Jahre lang verdienstvolle Arbeit geleistet. „Wollt ihr den jetzt platt machen?“, fragte Grimm in Richtung Ortsvorsteher. Sie vertraue weiterhin auf die Zusage der Stadt, dass die im Haushalt 2017 vorgesehenen 250.000 Euro für das Heimatmuseum erhalten bleiben und in den neuen Haushalt übertragen werden.

Marderhunde neue Bewohner des Hanauer Wildparks: Bilder Zur Fotostrecke

Doch das ist bislang nicht der Fall. Im derzeitigen Haushaltsentwurf sind weder für dieses noch für nächstes Jahr überhaupt Gelder für ein Klein-Auheimer Heimatmuseum vorgesehen, lediglich in der weiteren Finanzplanung sind Mittel von insgesamt 800.000 Euro für diesen Zweck vermerkt, allerdings ohne rechtlich bindende Wirkung.

Feldes betonte, dass es den Grünen mit ihrem Antrag darum gehe, zum einen die im Haushalt 2017 vorgesehenen 250.000 Euro „für Klein-Auheimer Projekte“ zu sichern und dem Heimat- und Geschichtsverein zum anderen eine „Standortgarantie“ an der Schönfelder Straße zu geben. Nachdem sich die Ortsbeiratsmitglieder nach langer Debatte und in mehreren Anläufen nicht auf einen Änderungsantrag zur Grünen-Initiative einigen konnten, zog Feldes schließlich den Antrag zurück. Inhaltlich ist man in Sachen Heimatmuseum im Ortsbeirat keinen Schritt weitergekommen.

Rubriklistenbild: © dpa