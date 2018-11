Neue Schulbibliothek bietet mehr Platz

Hanaus Schuldezernent Axel Weiss-Thiel (rechts) eröffnete symbolisch die neue Schulbibliothek an der Otto-Hahn-Schule, die im Rahmen der jüngsten Umbau- und Sanierungsarbeiten an der Hanauer Europaschule entstanden ist.

Hanau - „Sie ist sehr hell, hat viel mehr Platz als die alte Bibliothek und die Sitzmöbel sind viel bequemer“, sind die beiden Schülerinnen der achten Klasse, Yara und Tabea, über die neue Schulbibliothek der Otto-Hahn-Schule voll des Lobes.

Nach umfangreichen Baumaßnahmen wurden die Räumlichkeiten, zusammen mit den ebenfalls neuen Kunsträumen in einem Festakt der Schulgemeinde übergeben. Auch für Bibliotheksleiterin Marianne Merle ist die neue Bibliothek ein echtes Schmuckstück. „Vorher waren wir in fensterlosen Räumen untergebracht.“ Für die jetzige Heimstätte der Bibliothek wurde der betreffende Schultrakt entkernt und von Grund auf saniert. Die Bibliothek ist nun zentral für alle Schüler der unterschiedlichen Schulformen ohne lange Wege in der Nähe des Eingangsbereichs der Schule zu erreichen.

„2,05 Millionen Euro hat die Stadt hier investiert“, erinnerte Stadtrat Axel Weiss-Thiel (SPD) bei der Eröffnung. „Hinzu kamen noch rund 120.000 Euro für die Ausstattung der Räume.“

Für die rund 20.000 Medien, von Schulliteratur bis zu Büchern in Fremdsprachen oder Belletristik, ist nun in den Regalen und Rollcontainern genügend Platz. „Mit circa 8000 Ausleihen ist die Bibliothek bei den Schülern stark frequentiert“, berichtet Marianne Merle. Dank der Unterstützung des Fördervereins der Schule steht nun auch Geld für Neuankäufe von Medien bereit. Daran können sich auch die Schüler mit Eintragungen im Wunschbuch, das am Ausleihtresen ausliegt, beteiligen.

Von den Umbaumaßnahmen profitiert auch das Kunstangebot der Schule. „Zwei neue Kunsträume und drei Klassenräume sind so entstanden“, sagt Schulleiter Thomas Röder-Mühl. Zwar entfalle die Holz- und Metallwerkstatt, dafür gebe es in Kürze aber eine Keramikwerkstatt mit Brennofen.

Im nächsten Jahr soll im offenen Hofbereich zwischen den Kunsträumen und der Bibliothek ein Lesegarten hinzukommen, der auch mit Grünpflanzen ansprechend gestaltet werden soll. Eine Einrichtung, auf die sich Tabea und Yara schon jetzt freuen. „Dann kann man lesen oder für Klassenarbeiten lernen, ohne vom Schullärm gestört zu werden.“(pmg)