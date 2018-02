Pinguine müssen nicht mehr frieren

Für die Senioren war es eine spannende Aufgabe, die so manchen an frühere Zeiten erinnerte, in denen Handarbeiten zur Haushaltsführung gehörten oder ein Hobby waren. Angeleitet wurden sie von Regina Koop, einer Mitarbeiterin in der Sozialen Betreuung im Haus am Brunnen, die sich dieses Projekt für die Winterzeit überlegt und damit ins Schwarze getroffen hatte. In der Betreuung alter Menschen geht es vor allem darum, Verbindungen zur Vergangenheit und zu Erlebnissen von früher zu knüpfen und dadurch das Gehirn zu stimulieren – das hat gerade bei Menschen mit Demenz große Bedeutung. Dass die Pinguine nun nicht mehr frieren müssen, ist natürlich ein weiterer positiver Effekt. Ein Hingucker sind die frisch verpackten Figuren jetzt alle Mal. (red)