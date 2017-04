Pioneer-Kaserne: Projekt mit großer Strahlkraft

Wolfgang - Die Entwicklung der Pioneer-Kaserne zu einem neuen Stadtquartier, in dem einmal bis zu 3 000 Menschen leben werden, kommt voran. Die städtische Bauprojekt Hanau GmbH hat mit ihren privatrechtlichen Partnern die „Landesentwicklungsgesellschaft Hessen“ gegründet, die als nächstes einen städtebaulichen Wettbewerb für das ehrgeizigste Wohnbauprojekt in der Hanauer Nachkriegsgeschichte initiieren wird.

An der neuen Gesellschaft, die dieser Tage notariell beurkundet wurde, sind die städtische Bauprojekt Hanau Gmbh zu zehn Prozent sowie die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG und die LEG Entwicklung GmbH mit 90 Prozent beteiligt. Gleichberechtigte Geschäftsführer der LEG Hessen sind der Hanauer Stadtentwickler Martin Bieberle und Dr. Marc Weinstock von der DSK. „Wir haben hier die Chance, mitten im Rhein-Main-Gebiet, in einer herausragenden Wachstumsregion Europas, einen neuen Stadtteil entstehen zu lassen, der Vielfalt als Kennzeichen und Garant für urbanes Leben versteht“, kommentierten Bieberle und Weinstock die Gründung der neuen Gesellschaft. Beide gehen davon aus, dass die Entwicklung des 47,5 Hektar großen Pioneer-Areals „außergewöhnliche Strahlkraft“ in die gesamte Region entfalten wird.

Bereits jetzt errege das Vorhaben nicht nur wegen seiner Dimension und Lage im Rhein-Main-Gebiet bundesweit Aufmerksamkeit, sondern auch wegen der in dieser Form innovativen Zusammenarbeit einer Kommune mit einem privaten Investor. Die städtische BauPro hat die in ihrem Eigentum stehenden Grundstücke auf dem Pioneer-Areal in die neue Gesellschaft eingebracht. Damit sicherte sich die Stadt nicht nur Teilhabe am künftigen wirtschaftlichen Erfolg der Kasernenentwicklung, sondern vor allem die volle Mitsprache bei der Projektentwicklung. „Die gleichberechtigte Geschäftsführung in der LEG bedeutet städtischen Einfluss bei der künftigen Quartiersgestaltung über die Bauleitplanung hinaus“, sagt Hanaus Stadtentwickler Martin Bieberle.

Im Vordergrund des städtischen Interesses steht die Entwicklung eines vielfältigen Wohnquartiers auf dem Areal, das bis 2008 von der US-Army genutzt wurde. Dort sollen künftig individuell geplante Einfamilien- und Reihenhäuser ebenso zu finden sein wie Stadtvillen, Geschosswohnungsbau und Wohnen in bereits bestehenden und noch zu sanierenden Wohnblöcken – und das alles umgeben von viel Grün. „Wir wollen Wohnprojekte schaffen für jedes Einkommen, jedes Alter, jede Herkunft und jede gesundheitliche Verfassung“, unterstreicht Oberbürgermeister Claus Kaminsky „den hohen Anspruch an die künftige Planung für Pioneer“. Der wird auch dadurch deutlich, dass das neue Wohnquartier auch beispielgebend sein soll in Sachen Klimaschutz. So hat sich die Stadt Hanau unter dem Motto „Klima-Pionier-Quartier Hanau“ bereits erfolgreich um die Aufnahme in das Bundesprogramm Stadtumbau beworben, das innovative energetische Konzepte in dem künftigen Wohnquartier fördert.

Als nächstes wird die LEG Hessen nun einen städtebaulichen Wettbewerb ausloben, um die bisherige Planung für das weitläufige Areal zu verfeinern, so dass ein Wohnquartier mit echtem Modellcharakter entsteht. Dabei, so Hanaus Stadtentwickler Bieberle, gelte es zukunftsorientierte Mobilitätskonzepte ebenso zu integrieren wie neue Vorgaben des Planungsverbandes hinsichtlich der Wohnungsdichte und der Minimierung des Flächenverbrauchs. „Das kann durchaus bedeuten, dass wir an der einen oder anderen Stelle die Gestaltung der Wohnbebauung neu denken müssen und am Ende mehr Wohneinheiten entstehen, als wir in der ursprünglichen Planung vorgesehen hatten“, erläuterte Bieberle. Bislang hatte man mit rund 700 Wohneinheiten auf dem Areal geplant. (did)