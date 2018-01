Startschuss im Pioneer Park mit Baumfällarbeiten

In der so genannten Triangle Housing entstehen in den zu sanierenden Bestandsgebäuden rund 350 Eigentumswohnungen, die auch für Menschen mit mittleren Einkommen bezahlbar sein sollen. Die ersten Wohnungen sollen Anfang 2019 bezugsfertig sein.

Hanau - Mit ersten Baumfällarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Pioneer-Kaserne hat die Erschließung für das größte Wohnbauprojekt in der Hanauer Nachkriegsgeschichte begonnen. In den nächsten Jahren soll im Pioneer Park Hanau ein Wohngebiet für bis zu 5000 Menschen entstehen.

In diesen Tagen werden auf dem ehemaligen Kasernen-Gelände an der Aschaffenburger Straße rund 100 Bäume gefällt. Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Hanau hatte zuvor einen entsprechenden Antrag der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) Hessen Hanau GmbH, die das Gelände entwickelt und vermarktet, genehmigt. Aus Rücksicht auf die Brut- und Setzzeit müssen die Arbeiten bis Ende Februar abgeschlossen sein. „Die Fällungen sind notwendig, damit die Erschließungs- und Sanierungsarbeiten beginnen können und die Arbeiter keinen Gefahren ausgesetzt sind“, erklären die beiden LEG-Geschäftsführer Dr. Marc Weinstock und Martin Bieberle. Insbesondere im Bereich der so genannten Triangle Housing sollen die Arbeiten zeitnah beginnen – hier sollen vorhandene ehemaligen Wohnblocks für US-Soldaten und deren Familien zum Teil saniert und später als vergleichsweise preisgünstiger Wohnraum vermarktet werden.

Die Untere Naturschutzbehörde hat grünes Licht für die Fällung von exakt 101 Bäumen gegeben, darunter auch 61, die nach Baumschutzsatzung geschützt sind. „Wir haben sehr sorgfältig geprüft, welche Bäume tatsächlich eine Gefährdung darstellen. Unser Ziel ist es nämlich, so viele Bestandsbäume wie möglich zu erhalten. Schließlich wollen wir im Pioneer Park Hanau eine hohe Aufenthalts- und Lebensqualität bieten, zu der die alten Bäume erheblich beitragen werden“, versichern die LEG-Geschäftsführer.

Die Verbindung zur Natur solle eines der Markenzeichen des neuen Quartiers werden – auch wegen der Nähe zur Bulau. So ist die Stadt Hanau mit der Pioneer-Kaserne unter der Überschrift „Klima-Pionier-Quartier“ auch in das Förderprogramm „Stadtumbau in Hessen“ aufgenommen worden. Kernpunkte des Projekts, für das das Land Hessen jüngst 533.000 Euro Fördergelder genehmigt hat, sind die klimaschutzgerechte Instandsetzung und Neuerstellung von Gebäuden, die Entwicklung eines umweltfreundlichen Mobilitätskonzepts sowie die Schaffung von hochwertigen Grünflächen. So werden die nun gefällten Bäume mit Neupflanzungen kompensiert – das hat die Untere Naturschutzbehörde der LEG auch zur Auflage gemacht.

„Die Fällarbeiten sind der Auftakt zur Entwicklung eines der größten Wohnquartiere in Rhein-Main“, betonen Weinstock und Bieberle. Auf dem etwa neun Hektar großen Areal der Triangle Housing sollen etwa 350 hochwertige Eigentumswohnungen in einer Größe von 100 bis 115 Quadratmeter entstehen. Dafür werden die bestehenden Gebäude erhalten. „Wir werden die Häuser kernsanieren, energetisch ertüchtigen und grundlegend modernisieren, zum Beispiel durch den Einbau von Aufzügen und Balkonen“, so Weinstock. Die Vorbereitungen sollen im März/April beginnen, die Erschließungsarbeiten im Mai. Wenig später werden dann die Arbeiten an den Gebäuden aufgenommen.

Weinstock rechnet damit, dass die ersten Wohnungen Anfang 2019 fertiggestellt sein werden. Der Vertrieb erfolgt über die Sparkasse Hanau. Die Wohnungen im Triangle Housing werden ausschließlich zur Eigennutzung angeboten. Unter dem Slogan „Bezahlbar wohnen – im Eigentum“ sollen auch Familien mit kleinerem Geldbeutel in die Lage versetzt werden, sich Eigentum leisten zu können. Deshalb verkaufe die LEG Hessen-Hanau die Wohnungen „zum Selbstkostenpreis und deutlich unter dem ortsüblichen Kaufpreis“, der in Hanau zwischen 3 000 und 4 000 Euro pro Quadratmeter liege. „Wir können die finalen Kosten der Sanierung noch nicht abschließend beziffern, aber wir gehen davon aus, dass wir die Wohnungen für einen Kaufpreis von unter 2 400 Euro pro Quadratmeter anbieten können“, verspricht Weinstock.

Auch für die übrigen Flächen des Pioneer Parks Hanau, der insgesamt fast 50 Hektar umfasst, laufen die vorbereitenden Arbeiten auf Hochtouren. „Die Verhandlungen mit verschiedenen Bauträgern schreiten voran und verlaufen sehr vielversprechend“, berichtet Bieberle. Dabei gehe es sowohl um verschiedene Formen der Neubebauung – von Reihen- und Einzelhäusern bis hin zu Geschosswohnungsbau – als auch um weitere Bestandssanierung, zum Beispiel bei den sogenannten „10 Brüdern“, den markanten zehn Gebäuden entlang der Aschaffenburger Straße, die möglichst erhalten werden sollen. Parallel arbeitet das beauftragte Planungsbüro AS+P Albert Speer + Partner in enger Zusammenarbeit mit der LEG und der Stadt Hanau an der finalen Fassung eines städtebaulichen Konzepts. Dieses soll die Grundlage für den Bebauungsplan sein. „Wir arbeiten daran, dass der Offenlagebeschluss noch vor der Sommerpause erfolgen kann“, umreißt Bieberle den weiteren Zeitplan. (did)