Hanau – Im Osten Hanaus entsteht ein riesiges neues Wohngebiet für bis zu 5 000 Menschen. Der Pioneer Park ist nicht nur wegen seiner Größe etwas Besonderes – auch für Projektsteuerer Dieter Heymann. Von Christian Spindler

Dieter Heymann wirkt, als könne ihn nichts aus der Ruhe bringen. An diesem Tag hat er gerade eine Besprechung mit Straßenplanern beendet, dann nimmt er sich im Baubüro auf dem Sportsfield-Gelände Zeit, übers große Ganze zu reden. Und das ist wahrhaft groß. Heymann ist Projektsteuerer für das größte Baugebiet in der Hanauer Nachkriegsgeschichte. Bis zu 5 000 Menschen sollen sich im Pioneer Park ansiedeln, dem 50 Hektar großen Gelände der früheren US-Kaserne in Wolfgang.

Dass Abriss- und Erschließungsarbeiten koordiniert werden, der Hochbau richtig getaktet wird, ist Heymanns Job. Rund 100 Arbeiter von einem Dutzend Firmen sind derzeit mit Abbruch und Erschließungsarbeiten im Bereich Triangle Housing beschäftigt. 370 Wohnungen werden dort in ehemaligen US-Blocks saniert, dazwischen entstehen Neubauten.

In den nächsten Monaten werden im Pioneer Park noch mehr Arbeiter anrücken. Viel mehr. Da bleiben Reibereien nicht aus. Zu schlichten und Lösungen zu finden, auch das gehört zu Heymanns Job in einer Branche, in der der Ton mitunter rau ist. Da ist es gut, wenn man Ruhe behält, zumal als Chefkoordinator. „Das Pioneer-Projekt hat unheimlich Tempo aufgenommen“, sagt der Bauingenieur der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK). „Ich habe noch nicht erlebt, dass ein Wohngebiet dieser Größe so schnell entwickelt wird.“

Das Areal, das die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten verkauft hat, wird von einer Gesellschaft der DSK/BIG-Gruppe im Verbund mit der Stadt erschlossen. „Vom ersten Vertrag bis heute sind keine zwei Jahre vergangenen“, beschreibt Heymann die Geschwindigkeit, mit der alles vonstatten geht. Verwaltung und Politik drücken aufs Tempo in der Fast-Großstadt. Und die Investoren wollen die 1 600 Wohneinheiten rasch auf den Markt bringen, so lange die Niedrigzinsphase anhält.

Nicht nur das Tempo ist enorm. Der Pioneer Park ist auch für Heymann, der Erschließungen in Nordrhein-Westfalen, Bingen oder Göttingen betreut hat, das bisher größte Projekt. Die Dimension sei ihm neulich wieder bewusst geworden, als er ein aktuelles Luftbild in Händen hielt. Der Pioneer Park sei „eine große Herausforderung“. Nicht nur der Größe wegen. Hochbau und Tiefbau vertragen sich nicht, lautet eine alte Regel des Baugewerbes. Sie gilt im Pioneer Park nicht. Hier läuft vieles parallel.

+ Auf Triangle Housing werden Wohnungen entkernt, zudem laufen Erschließungsarbeiten. © Baupro Im Herbst war der Kampfmittelräumdienst vor Ort. Ein Bombenfund sorgte für eine große, wenn auch kurze Evakuierungsaktion. Alles ging glatt. Außerdem waren Archäologen zu Gange, auch Forstwirtschaftler, daneben laufen Leitungs- und Abrissarbeiten. Letztere starteten mit kleinen Verzögerungen, weil auf den Naturschutz Rücksicht genommen werden muss - auf Zauneidechsen, Fledermäuse und seltene Vögel. Alles wichtig und richtig, sagt Heymann. Aber es kostet Zeit und Geld. Das gilt auch für die Beseitigung belasteter Materialien. So müssen doppelte Fußböden aufwendig getrennt werden. Parallel läuft die Straßenplanung. Auf sieben Hektar summieren sich allein Straßen, Wege und Plätze. Es wird aber auch zehn Hektar Grün geben.

Gut 30 Prozent des Abrisses, so Heymann, sind bisher erfolgt. Die Weihnachtspause währte nur kurz. Jetzt wird wieder Tempo gemacht. Für die Abrissarbeiten haben sich sechs Kolonnen zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Sie haben ein halbes Dutzend Bagger im Einsatz. Auch für die Erschließungen hat sich eine AG gebildet. Weil die Baubranche Hochkonjunktur hat, sei es nicht einfach, Firmen zu finden, sagt Heymann. „Man bekommt keine 20 Angebote mehr wie früher, aber wir haben es geschafft.“

Auch die Altlastensanierung auf dem Pioneer-Gelände beschäftigt die Fachleute. „Kaum ein Gelände ist so gut untersucht worden“, so der Projektsteuerer. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat in seiner Stellungnahme zum Bebauungsplan indes den straffen Zeitplan moniert, weitere Analysen angemahnt und geplante Sanierungsmethoden bemängelt.

+ Projektsteuerer Dieter Heymann koordiniert die Arbeiten auf dem 47,5 Hektar großen Pioneer-Gelände © Baupro Hanaus Stadtentwickler Martin Bieberle bekräftigte indes gegenüber der Frankfurter Rundschau dieser Tage, dass alle Probleme gelöst würden und am Zeitplan festgehalten werden soll. Das Stadtparlament soll den Bebauungsplan im ersten Quartal beschließen. Ende 2019/Anfang 2020 sollen die ersten sanierten Wohnungen auf Triangle Housing bezogen werden. Die Erschließung im ersten Abschnitt des Hauptgeländes – er umfasst den östlichen Teil – soll Mitte des Jahres fertig sein, sodass mit dem Neubau von Wohnhäusern begonnen werden kann. Hoch- und Tiefbau laufen spätestens dann im Pioneer Park parallel, wenn die Erschließung des zweiten Bauabschnitts erfolgt, die laut Heymann bis Mitte 2020 abgeschlossen sein soll. Dann kann auch dort gebaut werden.

Das Pioneer-Park-Projekt ist nicht nur groß und eine logische Herausforderung. Es wird auch lange währen und nicht nur den Projektsteuerer noch Jahre beschäftigen.