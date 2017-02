Bei Verzicht auf Umgestaltung droht Vertragsstrafe

Hanau - Es ist noch keine Entscheidung gefallen, wie der Platz an der Wallonisch-Niederländischen Kirche gestaltet wird. Das unterstrich Stadtrat Andreas Kowol (Grüne) am Montagabend im Stadtparlament. Es sei gerade erst „ein längerer Planungsprozess“ gestartet worden.

Es würden noch viele Gespräche geführt, vor der Sommerpause sollen auch die Bürger einbezogen werden, so Kowol, der „größtmögliche Transparenz“ versprach. Jeder sei aufgerufen, sagte der Stadtrat, „sich konstruktiv, aber auch kritisch mit den Planungen auseinanderzusetzen.“

Wie berichtet, waren nach einer Sitzung der Lokalen Akteure, zu der sich Vertreter der Stadt sowie Planer mit Anwohnern und Gastronomen trafen, erste Entwürfe für die im Zuge des Innenstadt-Umbaus geplante Umgestaltung der Platzes an der Französischen Allee bekannt geworden. Vor allem die Marktbeschicker kritisieren heftig, dass alle vier vorgestellten Ansichten einen autofreien Platz zeigen. Sie fordern, dass zumindest 50 Kurzzeitparkplätze an der Wallonischen Ruine für Marktkunden erhalten bleiben. Auch die CDU hat sich dafür ausgesprochen, 70 Kurzzeitparkplätze am Rand einer künftigen Grünanlage auszuweisen.

Die Planungen für eine Umgestaltung des Platzes an der Wallonisch-Niederländischen Kirche waren per Beschluss des Stadtparlaments in Auftrag gegeben worden. Ob und wie der Platz am Ende umgestaltet wird, darüber soll laut Kowol noch dieses Jahr entscheiden werden. Es wurden Kosten von über vier Millionen Euro genannt. Mehr als die Hälfte davon soll aus Fördertöpfen fließen. Dass der Platz umgestaltet wird, wurde von der Stadt dem Investor der Wohnbebauung auf dem Westkarree vertraglich zugesichert. Wenn das unterbleibt, ist eine Vertragsstrafe fällig, die nach Informationen unserer Zeitung aber vergleichsweise niedrig liegen soll. (cs.)