Polizei: Keine erhöhte Kriminalität in Hanau

Hanau - In Hanau ist keine besondere Häufung von Straftaten festzustellen. Im Gegenteil: Über die Jahre gesehen ist die Kriminalität in der Brüder-Grimm-Stadt sogar zurückgegangen.

Zu diesem Ergebnis kamen Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) und die Spitzen des Polizeipräsidiums Südosthessen und der Polizeidirektion Main-Kinzig in ihrem jüngsten „Sicherheitsgespräch“. Das Gespräch, an dem neben Rathauschef Kaminsky und Polizeipräsident Roland Ullmann auch der neue Hanauer Polizeidirektor Claus Spinnler sowie die Vorsitzende des Hanauer Präventionsbeirates, die BfH-Stadtverordnete Anne Dorothea Stübing, teilgenommen hatten, fand vor dem Hintergrund der jüngsten Schlagzeilen über angebliche „Massenschlägereien“ in Hanau statt. Die Berichterstattung in Teilen von Medien hatte dabei den Eindruck erweckt, als habe Hanau ein akutes Gewaltproblem. Dem widersprechen die Beteiligten der Sicherheitsrunde mit Blick auf aktuelle Zahlen. Man müsse zwar einerseits die Verunsicherung in Teilen der Hanauer Bevölkerung ernstnehmen, andererseits aber feststellen, „dass ein Bild über die Sicherheitslage gezeichnet wird, das den objektiven Fakten nicht entspricht“.

So verweist die Polizei auf die jüngste Kriminalitätsstatistik, die für das vergangene Jahr 7 910 in Hanau verübte Straftaten ausweist, das sei der drittniedrigste Wert der vergangenen 15 Jahre gewesen. Gerade auch der langfristige Vergleich zeige, dass die Kriminalität in Hanau zurückgehe. So seien in 2003 noch mehr als 10.000 Straftaten in der Brüder-Grimm-Stadt registriert worden. Mit einer Aufklärungsquote von 62,5 Prozent habe man zudem den besten Wert seit Bestehen des Polizeipräsidiums Südosthessen erreicht.

Insbesondere seien auch die Straftaten zurückgegangen, die das Sicherheitsgefühl der Bürger besonders beeinträchtigen, etwa der Straßenraub (2016: 38 Fälle; 2015: 45 Fälle) oder Wohnungseinbrüche (2016: 220 Straftaten; 2015: 280 Straftaten).

Einen Anstieg musste man allerdings im Bereich der gefährlichen, schweren Körperverletzungen im öffentlichen Straßenraum von 70 auf 80 Straftaten verzeichnen. Doch auch das, so die Polizei, befinde sich im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Dieser Entwicklung wirke man bereits auch vor dem Hintergrund einer Auseinandersetzung im Schlossgarten und der schweren Körperverletzung auf dem Freiheitsplatz, die bundesweit für Schlagzeilen sorgten, entgegen.

Eine eigens eingesetzte „AG Schlossgarten“ habe bereits intensive Ermittlungen vorgenommen und in weiten Teilen Tatbeteiligte identifizieren können. Es kam zu sogenannten Gefährderansprachen und auch zu Platzverweisen. Mit verdeckten und offenen Maßnahmen bleibe die Polizei in der Innenstadt verstärkt präsent.

Auch das so genannte „Hanauer Modell“, gemeinsame Streifen von städtischen Ordnungspolizisten und Landespolizeibeamten, werde fortgeführt. Darüber hinaus, so kündigte Oberbürgermeister Claus Kaminsky an, prüfe die Stadt derzeit die Einrichtung einer „Stadtwache“ im Bereich des Forums Hanau. Damit solle die städtische Ordnungspolizei noch präsenter im Alltag positioniert werden. Die Landespolizei will eine mögliche Stadtwache unter anderem mit Bürgersprechstunden unterstützen.

Kaminsky und Polizeipräsident Ullmann kamen darüber hinaus überein, dass die bereits bestehende gemeinsame Arbeitsgruppe zur Bekämpfung ausländischer Intensivtäter (GAI) ihre Ermittlungen „mit dem Ziel aufenthaltsbeendender Maßnahmen“ priorisieren werde.

Darüber hinaus kündigte Oberbürgermeister Kaminsky gestern an, dass die bereits bestehende Präventionsarbeit mit der Stabsstelle Prävention ausgebaut werden soll. Dazu zähle auch die zügige Beschaffung einer Videoüberwachungsanlage für zentrale Plätze in der Hanauer Innenstadt. Außerdem will sich der Präventionsrat der Stadt Hanau mit der Frage befassen, wie mit weiteren Maßnahmen der Jugend- und Sozialarbeit der Situation entgegengewirkt werden kann. Darüber wollen sich die Stadt Hanau und die Polizei gemeinsam dafür einsetzen, dass in Hanau in Kooperation mit der Staatsanwaltschaft die Einrichtung eines „Haus des Jugendrechts“ eingerichtet wird. (did)