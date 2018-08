Polizei zeigt schweres Gerät in Hanau

Hanau - Viele tausend Besucher zog es am Samstag bei bestem Ausflugswetter in das Herbert-Dröse-Stadion zur 33. Polizeischau des Polizeipräsidiums Südosthessen. Dort wurde mit Attraktionen nicht gegeizt: Mit Polizeihubschrauber, Wasserwerfer und Reiterstaffel vermittelte die Polizei einen Eindruck von ihrem vielseitigen Arbeitsalltag. Von Dieter Kögel

Die Polizei habe zwar so schon ordentlich zu tun, sagte Polizeipräsident Roland Ullmann in seiner Begrüßung. Doch die Polizeischau sei eine gute Gelegenheit, um mit den Bürgern in Kontakt zu treten und ihr Leistungsspektrum zu präsentieren. Natürlich auch mit dem Hintergrund, den Nachwuchs für die vielfältige Polizeiarbeit zu interessieren. „Sie leben hier in einer sicheren Region,“ versicherte Ullmann den Gästen. Dafür würden auch die zusätzlichen 1 500 Polizeibeamten Sorge tragen, die das Land in den kommenden Jahren einstellen wolle. „Wir ruhen uns nicht auf Standards aus,“ es gelte, die Polizei den Erfordernissen der Zeit entsprechend weiterzuentwickeln.

+ Nachdem die Rotoren zum Stillstand gekommen waren, ergriffen hunderte Interessierte die Chance, sich den Polizeihubschrauber einmal ganz genau anzuschauen. © Kögel, Dieter Davon konnten sich die Zuschauer bei den spektakulären Vorführungen auf dem weitläufigen Gelände des Herbert-Dröse-Stadions überzeugen. Während in der Turnhalle die Kunst der Selbstverteidigung demonstriert wurde, bereiteten sich auf der benachbarten Wiese die Reiterinnen und Reiter der in Sachsenhausen stationierten Reiterstaffel auf ihren Auftritt vor. Das Pferd muss als Fluchttier lernen, den Fluchtinstinkt in den verschiedensten Stresssituationen – Angriffe mit Gegenständen bis hin zu akustischen Reizen wie Schüssen oder dem Zünden von Feuerwerkskörpern – zu unterdrücken. Es gab viel Applaus für die Leistung der Pferde und ihrer Reiter, auch wenn der geplante Höhepunkt der „Pferde, die durchs Feuer gehen,“ wegen der Brandgefahr ausfallen musste.

Bei den Vorführungen des Wasserwerfers ging es dafür feucht zu. Die Besatzung des blauen Ungetüms zeigte die unterschiedlichen Strahlarten der Wasserkanonen und sorgte damit für Abkühlung. Demonstriert wurde auch, wie sich der Wasserwerfer selbst – sogar am Unterboden – gegen Angriffe mit brennbaren Materialen und Flüssigkeiten schützen kann.

Kurz darauf war es schon an der Zeit für die nächste Attraktion: Die Landung des Polizeihubschraubers Ibis 1 mitten auf dem Footballfeld. Pünktlich um 12 Uhr überflog der Hubschrauber das Stadion und setzte eine Minute später sanft auf dem Rasen auf. Als die Rotoren zum Stillstand gekommen waren, konnten die Zuschauer den Hubschrauber samt seiner Ausrüstung aus nächster Nähe besichtigen. Ein Angebot, von dem hunderte Gäste rege Gebrauch machten, bevor das sich Fluggerät nach einer Stunde wieder lautstark in die Lüfte erhob – bereit für den nächsten Einsatz.

Den hatten dann auch die Cheerleaders der TG Hanau vor sich, die hinter der Tribüne Kostproben ihres Könnens gaben. Derweil freuten sich die Betreiber der Würstchen- und Pommesbuden über regen Zuspruch. Für die jüngeren Besucher gab es eine besondere Attraktion: Begleitet von Beamten der Jugendverkehrsschule konnten sie ihre Geschicklichkeit auf dem Fahrrad auf einem eigens dafür aufgebauten Parcours unter Beweis stellen. Am Nachmittag wurden dann die besten Geschicklichkeitsfahrer prämiert.