Polizeiwagen attackiert

Steinheim - In der Nacht zum Sonntag gegen 1.10 Uhr haben Polizeibeamte einen 16-jährigen Hanauer vorläufig festgenommen. Der Jugendliche soll den Außenspiegel eines in der Neutorstraße abgestellten Streifenwagens abgeschlagen haben.

Polizeibeamte sahen den Vorfall und nahmen den 16-Jährigen in unmittelbarer Nähe vorläufig fest. Er wurde später seinen Eltern übergeben. An dem Polizeiwagen wurde aber nicht nur der Spiegel abgeschlagen, auch ein schwarzes Graffiti wurde darauf gesprüht. Zudem soll der Wagen bespuckt worden sein. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte auf der Wache in Großauheim unter der Rufnummer 06181-9597-0. (did)

