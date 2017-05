Radfahrer belästigt Frau

Hanau - In Hanau soll es am Donnerstag zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein.

Eine 27-jährige Frau erstattete am Nachmittag Anzeige bei der Polizei, nachdem sie bei einem Spaziergang mit ihrem Kind entlang der Fallbach von einem Radfahrer unsittlich berührt worden sein soll. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, fuhr laut Angaben der Frau um 14.15 Uhr auf Höhe der Straße „Vor der Kinzigbrücke“ ein Radfahrer an ihr vorbei und griff ihr an den Po.

Der Mann fuhr anschließend weiter. Die Frau habe noch Lichtbilder von dem mutmaßlichen Täter angefertigt, allerdings sei er darauf nur von hinten zu sehen. Er soll eine helle, nach hinten gedrehte Baseballkappe getragen haben, bekleidet war er laut Beschreibung mit einem gestreiften (dunkelblau/grau) Kapuzenpulli. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter 06181/100123 entgegen. (zaz)

Die wichtigsten Notruf-Nummern Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa