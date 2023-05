Schwerer Unfall in Hanau: Radfahrerin von Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt

Von: Jacob von Sass

Eine 69-jährige Radfahrerin wird in Hanau von einem Lastwagen erfasst. Bei dem Unfall wird sie lebensgefährlich verletzt.

Hanau – Eine 69-jährige Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (4. Mai) lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr auf der Lamboystraße stadteinwärts in Hanau (Main-Kinzig-Kreis). Die Frau fuhr auf dem farblich markierten Fahrradschutzstreifen und musste an der Ampel zur Friedrich-Engels-Straße anhalten.

Ein Lastwagen, der neben ihr auf der rechten Fahrspur stand, musste ebenfalls an der roten Ampel stoppen. Als die Ampel auf Grün umschaltete, wollte die Radfahrerin geradeaus fahren, während der Lkw-Fahrer nach rechts in die Friedrich-Engels-Straße abbog. Der Lkw erfasste dabei die Frau, die daraufhin unter die Zugmaschine des Gespanns geriet und einige Meter mitgeschleift wurde.

Mit einem Rettungswagen musste die lebensbedrohlich verletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht werden. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Schwerer Unfall in Hanau: Radfahrerin muss mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus

Die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Ein Gutachter wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden für die Untersuchung sichergestellt. Die Lamboystraße musste für mehrere Stunden stadteinwärts gesperrt werden.

