Rauchmelder rettet Klein-Auheimer das Leben

Klein-Auheim - Erneut hat ein Rauchwarnmelder ein Menschenleben gerettet. In Klein-Auheim hörten am Sonntag Bewohner gegen 22.30 Uhr den Alarm eines Rauchwarnmelders aus der Nachbarwohnung und verständigten die Feuerwehr.

Offenbar drang Rauch über den Balkon ins Freie, außerdem seien in der Wohnung Geräusche zu hören, hieß es in dem Notruf. Und da Licht brenne, müsse davon ausgegangen werden, dass sich eine Person in der Wohnung befinde. Die Feuerwehr musste die Wohnungstüre gewaltsam öffnen. „Der Bewohner konnte rechtzeitig aus der verqualmten Wohnung gerettet werden“, berichtet Feuerwehrsprecher Tibor Roká. Im Anschluss wurde der Mann ärztlich versorgt.

Die Feuerwehr Hanau weist noch einmal darauf hin, dass seit 31. Dezember 2014 mindestens je ein Rauchmelder für Kinderzimmer, Schlafzimmer und Flure, die als Fluchtweg dienen, Pflicht ist. Nicht nur in Wohnungen, auch in Wochenendhäusern und sonstigen Objekten, in denen übernachtet wird, empfehle es sich, entsprechende Rauchwarnmelder zu installieren, so Hanaus Feuerwehrchef Peter Hack.

Wie berichtet, war beim Brand einer Gartenhütte am Bärensee ein Mann verletzt worden. In der Hütte befand sich kein Rauchmelder. In einem anderen Fall rettete ein Warnmelder in der Nacht zu Sonntag bei einem Wohnungsbrand an der Lamboystraße eine Familie mit Kindern. (cs)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa