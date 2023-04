Reden wir übers Geld: Wie ein Unternehmerpaar Finanzen und Partnerschaft miteinander verbinden wollen

„Beziehungsinvestor*innen“

+ © Patrick Scheiber Marielle und Mike Schäfer produzieren Podcasts zum Thema Geld, geben Online-Kurse und haben zusammen ein Buch geschrieben. © Patrick Scheiber

Die „Beziehungsinvestor*innen“ Marielle und Mike Schäfer helfen jungen Paaren, ihre Finanzen zukunftssicher zu gestalten. Hintergrund ist ihre eigene Geschichte als frisch Verliebte.

Hanau - Marielle und Mike Schäfer haben eine Mission. Und bei der dreht sich alles um Geld. Das junge Ehepaar ist davon überzeugt, dass Paare, die ehrlich und offen über Geld sprechen, eine stärkere und langlebigere Beziehung haben und glücklicher sind. Ihr Ziel ist es deshalb, Paaren dabei zu helfen, ihre Beziehungsziele finanziell zu erreichen und ihre Bindung auf diese Weise zu stärken. Das tun die beiden Wahl-Hanauer mit Onlinekursen, Büchern, einem Blog und einem Podcast.

Im siebten Stock des Y-Hauses am Freiheitsplatz liegt der Arbeitsplatz von Marielle und Mike Schäfer. Hoch über den Dächern der Stadt mit Blick nach Westen nehmen sie hier seit September nicht nur ihre Podcasts auf, von hier aus geben sie auch Onlineseminare. Bei Marielle und Mike dreht sich alles ums Thema Geld.

Eines der ersten Unternehmer mit einem Gendersternchen im Namen

Das Ehepaar, das seit 2019 in Hanau lebt, leitet das Unternehmen „Beziehungsinvestor*innen“. Als sich Marielle und Mike 2010 kennenlernten, hatten die beiden „recht unterschiedliche Standpunkte und Vorkenntnisse in Sachen Geld“, wie sie erzählen. Auch ihre jeweilige finanzielle Ausstattung sei sehr unterschiedlich gewesen, erzählen sie. Die BWLerin und der Psychologe haben sich dazu ausgetauscht, wollten auch mit Freunden über das Thema sprechen. „Diese haben aber gar nicht groß über Geld gesprochen in ihrer Partnerschaft. Und auch im Internet haben wir zu dem Thema nicht viel gefunden.“

+ Ein wichtiges Tool für die Online-Schulungen ist das Flipchart, auf dem die „Beziehungsinvestor*innen“ das Wichtigste bündeln. © Patrick Scheiber

So entstand der Entschluss, aus Sicht eines Paares einen Blick auf die Finanzen zu werfen und andere daran teilhaben zu lassen. „Der Bedarf war da. Die Leute fanden es toll“, sagt Marielle Schäfer. Im August 2016 ging der Blog der „Beziehungsinvestor*innen“ an den Start. „Wir haben eine sehr diverse Community. Und gehören mit zu den ersten Unternehmen in Deutschland, die das Gendersternchen in ihrem Firmennamen haben.“ Aus privater Sicht habe es lange gedauert, bis sie finanziell zusammengefunden haben. „Es hat bestimmt sechs bis sieben Jahre gedauert, bis wir finanziell gemeinsam auf Augenhöhe geplant haben. Aber so etwas dauert generell, das geben wir auch unserer Community immer mit auf den Weg.“ Wichtig sei es zudem, sich immer wieder über finanzielle Themen auszutauschen, dranzubleiben, zu überprüfen. „Es ist ein Problem, wenn man nicht darüber spricht“, wissen die beiden. „Doch wenn man offen mit dem Thema Geld umgeht, können beide davon profitieren.“

Entscheidung: Rückkehr in die alten Jobs oder weiter als Unternehmerpaar

In den Anfängen ihres Bloggerdaseins haben beide noch Vollzeit gearbeitet. Zweimal wöchentlich gab es einen neuen Blogpost. „Das war eigentlich unsere einzige Freizeitbeschäftigung“, erinnern sie sich. Und auch daran, dass sie relativ schnell ein Medienecho bekommen haben und in der Finanzblogger-Szene schnell bekannt wurden. „Wir sind rasant gewachsen und der Aufwand wurde größer.“ 2017 hat sich das Paar entschlossen, eine GbR zu gründen, da sie mittlerweile Werbeeinnahmen generierten oder Geld für Kolumnen bekamen, die veröffentlicht wurden.

Das Thema Geld und Beziehung ist einfach so wichtig, es muss raus zu den Leuten

2018 wurde ihr erstes Kind geboren. Die Elternzeit nutzte das Paar, um ihr kleines Unternehmen weiter auszubauen. „Wir sind danach beide nur Teilzeit mit 30 Stunden in den Job zurückgekehrt. Und haben uns im Blog auch mit diesem Thema beschäftigt, also mit Paaren, die Kinder bekommen und was das für die Finanzen bedeutet.“ Als 2021 ihr zweiter Sohn auf die Welt kam, entschlossen sich Marielle und Mike Schäfer beide drei Jahre Elternzeit zu nehmen. „Um unser Unternehmen zu fokussieren“, sagen sie. Die Hälfte der Zeit ist inzwischen um. „Nächstes Jahr im Sommer ist der Moment in dem wir entscheiden müssen, ob wir in unsere Berufe zurückkehren“, sagen sie. Sie als Personalentwicklerin bei einer Frankfurter Unternehmensberatung. Er als Projektleiter für die Nachmittagsbetreuung an einer Maintaler Schule.

Einmal wöchentlich im Podcast zu hören

Kürzlich haben die beiden ein Buch veröffentlicht. „Love and Money“ ist der Titel. Inhaltlich geht es darum, seine Finanzen als Paar zukunftssicher aufzustellen, vom ersten Date bis zum Tod. „Für unsere Reputation ist das eine tolle Sache, die uns hoffentlich die ein oder andere Tür öffnen wird“, sagt Marielle Schäfer. Ihr Mann Mike hat bereits 2020 ein Kinderbuch zum Thema Geld veröffentlicht.

Ihren Podcast haben Marielle und Mike während der Pandemie gestartet, 2020. Einmal wöchentlich, immer montags, gibt es von den beiden seitdem Finanzthemen aufs Ohr.

Ihr Unternehmen „Beziehungsinvestor*innen“ ist schon lang kein reines Hobby mehr. Inzwischen haben die Schäfers sogar drei Angestellte. „Das Thema Geld und Beziehung ist einfach so wichtig, es muss raus zu den Leuten“, sind sich die „Beziehungsinvestor*innen“ sicher.

Kerstin Biehl