Mit dem Rehkitz „Hansi“ fing alles an

Klein-Auheim - Wenn Lisbeth Eppert in ihren Fotoalben blättert, kommen viele Erinnerungen in der heute 94-Jährigen hoch. Dabei spielen Rehkitze, Frischlinge und sogar junge Wölfe eine besondere Rolle. Von Holger Hackendahl

Denn mehr als 25 Jahre lang hat Lisbeth Eppert für den Wildpark Alte Fasanerie verwaiste Jungtiere per Hand aufgezogen. Und dabei hat sie allerhand erlebt. Von 1974 bis ins Jahr 2000 päppelte die Klein-Auheimerin mutterlose Rehkitze, schwache Frischlinge, verwaiste Jungziegen und sogar dreizehn Wolfswelpen auf – und wurde damit zu einer großen Unterstützung des Wildparkteams, erinnerte sich Wolfgang Heidrich, der von 1970 bis 2007 als Revierförster Verantwortung für den Wildpark Alte Fasanerie trug: „Wir selbst hatten ja überhaupt nicht die Zeit, die Jungtiere aufzuziehen, das macht ungeheuer viel Arbeit.“ So müssen etwa Rehkitze alle zwei Stunden ihre Aufzuchtmilch bekommen.

+ Beim Blick ins Fotoalbum erinnert sich die heute 94-jährige Lisbeth Eppert an viele Geschichten rund um die ihr seinerzeit anvertrauten Jungtiere. © Hackendahl Lisbeth Eppert stellte sich dieser Aufgabe. Sie war gemeinsam mit ihren Enkeln sehr oft im Klein-Auheimer Wildpark zu Besuch. Und als sie eines Tages vom Schicksal eines verwaisten Rehkitzes hörte, das im Wildpark abgegeben worden war, entschied sie sich spontan, zu helfen und die Aufzucht zu übernehmen. Sie nahm das verwaiste Rehkitz mit zu sich nach Hause, päppelte es über Wochen auf und gab es, nachdem es groß genug war, um für sich selbst zu sorgen, im Wildpark wieder ab. Doch das sollte nur der Anfang sein.



Offensichtlich hatte sich Epperts Ruf als tierliebe und erfolgreiche „Tieraufpäpplerin“ schnell herumgesprochen – auch schon bald in Polizeikreisen. Mehrere Rehkitze, deren Mutter bei Verkehrsunfällen gestorben waren, wurden ihr zur Aufzucht vorbeigebracht. „Mir hatte ein Jäger mal einen Bericht aus einer Jägerzeitung gegeben, worin stand, wie verwaiste Rehkitze großgezogen werden. Daher wusste ich, mit was man die Kitze aufpäppelt und was man beachten muss“, erinnert sich Lisbeth Eppert.

Rehkitz „Hansi“ war 1974 das erste Rehkitz, das sie erfolgreich großzog. Mit der Zeit wuchs „Hansi“ zu einem stattlichen Rehbock heran. „Alle Jahre wieder im Mai, Juni wurden mir Rehkitze vorbeigebracht, manchmal gab es aber auch eine Pause. Ab und an ist natürlich auch mal eins gestorben“, erinnert sich Lisbeth Eppert, dass sie in mehr als 25 Jahren 16 Rehkitze – darunter einmal Zwillinge – erfolgreich groß gezogen hat. „Aufzuchtmilchpulver in heißem Wasser aufkochen, damit das Fläschchen füllen, Karotten und Äpfel schnippeln, das waren tägliche Arbeiten, um die Rehkitze mit Futter zu versorgen“, erinnert sich auch Schwiegertochter Brigitte Eppert. Für die größeren Jungrehe gab es Haferflocken, Möhren und Äpfel sowie täglich eine Handvoll Mais.

Eine große Hilfe bei der Aufzucht war Epperts Colliehündin Bianca. „Sie hat alles gegeben und ausnahmslos alle Jungtiere angenommen“, erinnert sich die Seniorin. „Die Hündin hatte immer gleich Muttergefühle und dem Rehkitz das Schnäuzchen abgeleckt. Collies sind ganz sensible Wesen“, erzählt die 94-Jährige. Auch zwei Frischlinge zog die Klein-Auheimerin auf. Cookie 1 war allerdings zu schwach, es verstarb trotz Pflege. „Mit Cookie 2 ging alles gut, der Frischling wuchs auf stattliche 38 Pfund heran und bekam dann im Wildpark sein eigenes Gatter“, erzählt Lisbeth Eppert.

+ Zur Wölfin Lisa hatte Lisbeth Eppert ein ganz besonders enges Verhältnis. Sie war eines von insgesamt dreizehn Wolfswelpen, die die Klein-Auheimerin per Hand groß gezogen hatte. © p Und 1984 kam mit dem europäischen Wolfswelpen „Cäsar“ eine noch größere Herausforderung auf die Tierfreundin zu. Auch ihn zog Lisbeth Eppert auf und hatte dabei in Colliehündin Bianca eine große Unterstützung. Der junge Wolf spielte mit der Hündin, döste neben ihr auf der Liege. Für den vor zwei Jahren verstorbenen Verhaltensforscher Dirk Neumann, der in den 80er Jahren die Wölfe im Wildpark betreute, päppelte sie 1986/87 dann sogar zwölf europäische Wolfswelpen auf. „Das war die anstrengendste Aufzucht überhaupt,“ erinnert sich Eppert. Als die Wolfswelpen groß genug waren, kamen sie schließlich in ein Gehege im Wildpark Alte Fasanerie.

„Mit Wölfin Lisa war ich besonders verbunden. Sie hatte in den ersten Lebenswochen arge Probleme mit ihren Beinchen, konnte kaum laufen. Durch Massieren der Läufe konnte der Wolfswelpe später wie ein normaler Wolf laufen“, erinnert sich Eppert. Auch Ziegendrillinge hatte die engagierte Tierfreundin für den Wildpark aufgepäppelt. „Wildpark-Biologin Dr. Marion Ebel hatte mich damals angerufen. Ziegenmutter „Glockie“ war bei der Geburt gestorben. Und so kam ich zu drei Zicklein, die in den ersten Tagen ihr Lager in einem Waschkorb mit Heu- und Stroheinlage hatten“, erinnert sich Lisbeth Eppert gerne an ihre Zeit als ehrenamtliche Tiermama zurück.

Noch heute wird die 94-Jährige regelmäßig vom Wildpark-Team zum Kaffee eingeladen. Für Wolfgang Heidrich, Dr. Marion Ebel und die Wildpark-Fördervereinsvorsitzende Hannelore Moravec ist das Engagement von Lisbeth Eppert einfach vorbildlich. „In den 70er und 80er Jahre hatten wir viel mehr Förderer, die sich engagiert und tatkräftig für den Wildpark eingesetzt haben,“ bedauert Heidrich, der auch 2. Vorsitzender des seit 49 Jahren bestehenden Wildpark-Fördervereins ist.