Pfarrer Detlef Hellmann geht in Ruhestand 

Klein-Auheim - Am 1. Dezember 1987 traten Detlef und Sylvia Hellmann die Pfarrstelle in der evangelischen Kirchengemeinde in Klein-Auheim an. Am vierten Advent vor 31 Jahren wurden sie ordiniert. Von Holger Hackendahl

Nun endet die aktive Dienstzeit von Pfarrer Hellmann, der mit 63 Jahren in den Ruhestand geht. Am morgigen Samstag findet ab 18 Uhr der Abschiedsgottesdienst in der Erlöserkirche statt, mit der sogenannten Entpflichtung Hellmanns durch Pröpstin Karin Held. Unser Mitarbeiter Holger Hackendahl sprach mit Detlef Hellmann über seine Zeit als Klein-Auheimer Pfarrer.

Herr Hellmann, wie kamen Sie als junger Mann dazu, evangelische Theologie zu studieren?

Ich war anerkannter Kriegsdienstverweigerer und absolvierte in der offenen Jugendarbeit des Christlichen Vereins junger Menschen einen fast zweijährigen Ersatzdienst. In dieser Zeit habe ich mich entschlossen, „hauptamtlich am Reich Gottes zu bauen“, wie wir das damals formuliert haben. Anschließend habe ich an der kirchlichen Hochschule Wuppertal und in Marburg evangelische Theologie sowie Rhetorik studiert. Dort lernte ich auch meine spätere Frau Sylvia kennen. 1983 haben wir geheiratet. Im Anschluss folgte eine Ausbildung, ein Vikariat in der Bonhoeffer-Gemeinde in Mühlheim am Main. Danach bewarben wir uns als Pfarrehepaar. Klein-Auheim war unser Wunsch.

Was fanden Sie damals in Klein-Auheim in der Evangelischen Gemeinde vor ?

1987 fanden wir hier in der Gemeinde Brachland vor. Vor einer einjährigen Vakanz war der umstrittene Pfarrer Eckhardt Kussmann aktiv. Er wurde aber schon mit 47 Jahren zwangsweise in den Ruhestand versetzt. Danach brachte Pfarrer Birkenhake, zur gleichen Zeit Pfarrer in Steinheim, übergangsweise etwas Licht in diese Vakanz.

Was waren in der für Sie neuen Gemeinde Ihre ersten Aktivitäten ?

Anfang 1988 stellten wir fest, dass die Armierung des 1957 errichteten Kirchenschiffs arg in Mitleidenschaft gezogen war, der Beton platzte bereits ab und die Armierung lag offen. Die Kosten für die sich über zwei Jahre hinziehende Außen- und Innenrenovierung betrugen damals 120 000 Mark, die zur Hälfte von der Gemeinde getragen werden mussten. Auch haben wir in dieser Zeit in mühsamer Arbeit alle Kirchenbänke abgebeizt und angestrichen.

Hatten Sie nie den Gedanken, auch mal – wie es viele andere Pfarrer machen – die Pfarrstelle zu wechseln und woanders eine Gemeinde zu übernehmen?

Ich musste die Gemeinde nicht wechseln, weil in der Gemeinde so viel gewechselt hat. Durch die Neubaugebiete kamen viele neue Menschen dazu. Es gab neue Trends, etwa 1988 als wir die erste Krabbelgruppe für Babys in der Region aufmachten, es war eine sehr erfolgreiche Sache. Neubürger haben gleich Kontakt mit alteingesessenen Klein-Auheimern bekommen. Es entwickelten sich Freund- und Patenschaften.

Welche würden Sie, rückblickend auf ihre Zeit in Klein-Auheim, als wichtige Projekte in der Gemeinde bezeichnen?

Zunächst einmal die Stellenteilung mit meiner Frau Sylvia über 23 Jahre lang. Das war für uns und die Gemeinde eine sehr schöne Erfahrung.

Hervorzuheben ist auch der seit 1999 bestehende „Offene Jugendtreff“, damals mit Internetcafé, das mit einem Eröffnungschat mit dem damaligen Landrat Karl Eyerkaufer eröffnet wurde. Ich habe damals gedacht - zuhause gab es ja kein Internet - „Internetcafé, das geht zehn Jahre und dann ist es vorbei“.

Damals wurde dann auch das „neue Internet“ für die Senioren eingeführt. Unter dem Motto „Surfen für Uhus“ (Anm: Unter-Hundertjährige) brachten zwei junge Gemeindemitglieder an zwei Terminen pro Woche ehrenamtlich in Kursen rund 200 Senioren das Internet näher.

Ein weiteres wichtiges Projekt war das „Kerchekaffee lebenswert“, das von April 2010 bis April 2012 in der TSV-Gaststätte von Nadine Heinzelmann mit halber Stelle geführt wurde. Für uns als Gemeinde war es ein Traum, für den wir damals schwer gekämpft haben. In zwei Jahren kamen 4 000 Gäste - allerdings zu wenig. Wir hätten zur Finanzierung im dritten Jahr das Doppelte gebraucht. Wir haben versucht, das „Kerchekaffee“ mit Hilfe der Stadt zu retten, aber es hat nicht geklappt. Obwohl wir – das hat uns auch ein Unternehmensberater bestätigt - alles richtig gemacht haben. Wir haben rechtzeitig die Notbremse gezogen mit einem effektiven Defizit von nur 5 000 Euro, ein normales Defizit. Aber das „Kerchekaffee“ war eine schöne Erfahrung. Viele sprachen uns nach dem Ende an, ob wir es denn nicht wieder aufmachen könnten.

Was sagen Sie zur Ökumene in Klein-Auheim, die Beziehung zur katholischen Schwestergemeinde?

Der ökumenische Kontakt in 31 Jahren war sehr unterschiedlich. Die große Grundlage für die Ökumene wurde zur Zeit des katholischen Pfarrers Klaus Gaebler gelegt. Seit 2017 mit der Vorbereitung des 500-jährigen Reformationsjubiläum, zusammen mit Pfarrer Olaf Schneider und den Kolleginnen aus Steinheim, kam nochmals frischer Schwung in die Ökumene. Und ich hoffe, dass das anhält. Die Pfarrer Lukasz Szafera und Hermann Differenz sind der Ökumene gegenüber sehr positiv und offen eingestellt. Es gibt auch eine neue Idee ab 2019: Ein neuer ökumenischer Himmelfahrtsgottesdienst im Rosengarten Klein-Auheim.

Was machen Sie dann mit Ihrer neu hinzugewonnen Freizeit?

Meine Frau Sylvia muss ja noch fünf Jahre als Schulpfarrerin in Rüsselsheim arbeiten. Aber nun habe ich endlich am Wochenende frei und dann werden wir auch mal wegfahren. Das erste Mal fahren wir über Ostern nächstes Jahr 14 Tage am Stück mit unserem Wohnmobil an die Nordsee. Vorher war so was, wegen der Vorbereitungen auf das Osterfest, ja nie möglich.

Sie wohnen mit Ihrer Frau seit einigen Jahren in Steinheim und wollen da auch blieben. Werden Sie sich auch im Ruhestand in Klein-Auheim weiter engagieren?

Ja, ich werde im Vorstand des Klein-Auheimer Vereinsrings bleiben und habe bereits am 19. November einen Termin beim Heimat- und Geschichtsverein. Ich möchte mich im Projekt Klein-Auheimer Heimatmuseum engagieren.