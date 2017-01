Rentner auf Friedhof ausgeraubt

Hanau - Ein 85-Jähriger wird am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr von drei jungen Männern auf dem Hauptfriedhof ausgeraubt. Jetzt sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

Der Mann befand sich im Bereich des Ausgangs zur Hahnenkammstraße, als er plötzlich von zwei Männern an den Armen festgehalten und zu Boden gedrückt wurde. Der dritte durchsuchte seine Taschen und nahm das Portemonnaie des Rentners an sich, aus dem er das Bargeld entwendete. Die Räuber sollen circa 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein. Sie hatten schwarze Haare und trugen dunkle Kleidung, einer von ihnen eine Winterjacke mit Kapuze. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181/100-123 zu melden. (jo)