Restaurant Mainpark in Steinheim eröffnet

Speisen mit Blick auf Mainschiffe

+ © Hackendahl Endlich fertig: Bereits seit 2013 wurde auf dem Gelände des früheren Mainparks Nizza gebaut. Nun öffnete das „Restaurant Mainpark“ endlich seine Pforten. © Hackendahl

Steinheim - Das lange Warten hat ein Ende: Das „Restaurant Mainpark“ am Steinheimer Mainufer – vielen sicher noch als „Mainpark Nizza“ bekannt – wurde eröffnet. Die Location mit deutscher Küche in Toplage liegt direkt am Main am im Sommer viel frequentierten Mainuferradweg. Von Holger Hackendahl