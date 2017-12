Richtfest für künftiges Medizinzentrum

Hanau - Bis vor fünf Jahren wurde der markante I-Bau des Klinikums Hanau genutzt. Dann stand er leer. Derzeit wird das aus den 30er Jahren stammende Gebäude von einem privaten Investor umgebaut. Von Christian Spindler

Nun wurde Richtfest für den künftigen „Medizinpark“ gefeiert, in den vor allem die Klinik für Dermatologie und Allergologie von Professor Hans Michael Ockenfels einziehen wird. Als im Sommer das 7 Millionen-Euro-Bauprojekt an der Ecke Mühltorweg/Julius-Leber-Straße vorgestellt wurde, war die Aldinger & Fischer Grundbesitz- und Vermarktungs-GmbH gerade Eigentümer des I-Baus geworden, den die Stadt bzw. das Klinikum für 700.000 Euro an die in Stuttgart und Berlin ansässige GmbH verkauft hatte. Nur wenige Monate später übernahm Investor Jürgen Zoubek das Gebäude. Er hat dieser Tage zusammen mit Professor Dr. Hans Michael Ockenfels zum Richtfest geladen.

In den 1930er Jahren war der I-Bau, der die Abkürzung trägt, weil dort ursprünglich Infektionskrankheiten behandelt wurden, im sogenannten Internationalen Stil erbaut worden. Nach dem Krieg wurde das zerstörte Gebäude wieder errichtet, in den 80er-Jahren kam eine Erweiterung hinzu. Architektonisch typisch für den Baustil der 30er sind das Eingangsportal und etliche Bullaugenfenster. Diese Elemente wurden durch die Sanierungsarbeiten unter der Regie von Zoubek hervorgehoben. Das als Kulturdenkmal klassifizierte Gebäude ist mittlerweile hell verputzt und hat neue Fenster bekommen.

Beim Richtfest im I-Bau, wo die Arbeiten im Inneren in vollem Gange sind, bekundete Zoubek, dass seine Familie eine enge Bindung zum Klinikum habe, denn dort seien er und auch die drei Kinder der Familie zur Welt gekommen. Der I-Bau sei ihm ans Herz gewachsen, weil er „architektonisch unglaublich viel Flair“ ausstrahle. Das Gebäude „wieder optisch ins Leben zu rufen“, sei eine große Herausforderung. Der künftige „Medizinpark“ soll das Angebot des benachbarten städtischen Klinikums ergänzen. Investor Zoubek will die Immobilie an Fachärzte vermieten, die eng mit dem Klinikum in Verbindung stehen. Dazu gehört die Neurochirurgische Gemeinschaftspraxis Dres. Ritzel und Hübner, die in Offenbach, Hanau und Friedberg tätig ist und aus Räumen des Klinikums in den I-Bau wechseln wird.

Hauptmieter wird Professor Ockenfels, der mit seiner Haut- und Allergiepraxis schon seit 20 jahren am Klinikum ansässig ist. Der anerkannte Mediziner wird mit seiner Praxis ins Erdgeschoss des I-Baus einziehen, die mit 800 Quadratmetern annähernd doppelt so groß wird wie die jetzige.

Medizin kurios: Bei diesen Patienten staunt sogar der Arzt Zur Fotostrecke

Investor Zoubek bedankte sich beim Richtfest bei Klinikum-Geschäftsführer Volkmar Bölke dafür, dass der für das städtische Krankenhaus nicht einfache Baustellenverkehr reibungslos verlaufen könne. Laut Zoubek kommen die Arbeiten gut voran, der neue I-Bau soll bis Sommer 2018 bezugsfertig sein.

Oberbürgermeister und Klinik-Dezernent Claus Kaminsky erklärte, dass die Stadt Hanau aufgrund der Finanzlage selbst nicht imstande gewesen sei, das denkmalgeschützte Gebäude zu sanieren. Die nunmehr private Investition trage zur weiteren baulichen Modernisierung des Klinikums bei. Für Sanierungen werde des Klinikum in den nächsten Jahren noch einiges an Geld ausgeben müssen. Mit dem neuen I-Bau entstehe „ein Glanzstück im Stadtbild“. Ausgangspunkt für die Entwicklung sei der immer wieder von Professor Ockenfels geäußerte Wunsch gewesen, seine Hautklinik auf dem Krankenhaus-Gelände auszubauen. Ockenfels trage weit über die Grenzen Hanaus hinaus viel zum guten Ruf des städtischen Klinikums bei. Dieses wiederum habe die Zeiten roter Zahlen hinter sich, so Kaminsky.