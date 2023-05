Rita Ebel aus Hanau ist die „Lego-Oma“ – 100 Rampen für Barrierefreiheit

Von: Tim Bergfeld

Die Lego-Oma Rita Ebel aus Hanau baut Lego-Rampen für Gehbehinderte. (Archiv) © dpa

Seit 2019 baut die Hanauerin Rita Ebel Rampen aus Lego. Sie und ihr Team möchten damit für mehr Barrierefreiheit werben.

Hanau - Rita Ebel aus Hanau hilft Menschen etwa mit Gehbehinderung, Barrieren zu überwinden. Seit 2019 baut sie Rampen für Rollstuhlfahrer, Rollatoren und Kinderwagen - komplett aus Legosteinen. Da sie selbst im Rollstuhl sitzt, kennt sie das Problem, das viele Gehbehinderte haben: Schon relativ kleine Absätze können zu Hindernissen werden, die sie ohne Hilfe nicht überwinden können. Bei solchen Absätzen helfen die bunten Rampen aus Lego, zum Beispiel, um in Geschäfte hineinzukommen.

Rita Ebel ist stolz auf ihre kleinen Bauwerke: „Manch einer sieht sie als kleine Kunstwerke mit praktischem Gebrauchswert an“, sagte sie bereits vor einigen Jahren. Auch Sehbehinderte profitieren von den bunten Rampen, da sie farbenfroh und daher gut sichtbar sind. Seit sie mit dem Bau begonnen hat, wurde sie von ihrer Enkelin liebevoll „Lego-Oma“ genannt. Der Name setzt sich durch. Und die Idee kommt so gut an, dass viele Gleichgesinnte auch aktiv werden wollen. Deshalb verschickt die Lego-Oma bald Anleitungen, die es sogar in fünf Sprachen gibt.

Jetzt hat Rita Ebel eine besondere Marke erreicht und ihre 100. Rampe fertiggestellt. Sie geht an die Walter-Kolb-Stiftung in Frankfurt. Eine Einrichtung, die über Bildungsangebote und Fördermöglichkeiten in der Region Rhein-Main und überregional berät.

Kommentare über Hanauer Lego-Oma auf Facebook positiv

Auf der Facebookseite des HR3 wurde über die 100. Rampe berichtet. Die Nutzer finden die Idee fast alle toll. Unmut herrscht dort eher darüber, dass vonseiten der Politik zu wenig Unterstützung für Rollstuhlfahrer, Nutzer von Rollatoren und Kinderwagen kommt. Es sei schade, dass man erst privat so viel investieren muss, bevor man Hilfe erhält.

Ein Kommentator auf Facebook weist darauf hin, dass dies vor allem eine Aktion sei, die Aufmerksamkeit für mehr Barrierefreiheit generiert. Lego-Rampen könnten keine „echten“ Rampen aus Beton oder Metall ersetzen, dafür seien sie zu instabil. Ein E-Rollstuhl mitsamt Fahrer könne auch mal 300 Kilo wiegen. Andere Kommentare schließen sich an. Es werde sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen zu teuer und aufwendig gemacht, diese „echten“ Rampen zu bauen. Es gebe insgesamt immer noch zu viele für Rollstühle unzugängliche Orte.

Der Preis ist auch bei Lego-Rampen aus Hanau ein Thema: Sie bestehen aus etwa 16 Kilogramm Lego, hat also einen Materialwert von über 500 Euro. Dazu kommt die Arbeitszeit von etwa 30 Stunden. Entsprechend ist das Team auf Legostein-Spenden angewiesen. Verdienen will Ebel mit den Rampen nichts. Das dürfte sich auch nach dem Überschreiten der 100er-Grenze nicht ändern.

